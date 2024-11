UNA BELLA SORPRESA: NEL PARCHEGGIO DEL CENTRO COMMERCIALE DI BONAIRE, DEFINITO “UN CIMITERO” DAI SOCCORRITORI, NON SONO STATE ANCORA TROVATE VITTIME. I VIGILI DEL FUOCO HANNO ISPEZIONATO 50 VEICOLI RITROVATI NEL GARAGE SOTTERRANEO, E NON C’ERANO CADAVERI – LA SUPERFICIE INTERRATA È DI 2MILA METRI QUADRATI E I POSTI AUTO PIÙ DI 5MILA…

Non ci sono vittime nel parking ad Aldaia

LE SCALE MOBILI DEL CENTRO COMMERCIALE BONAIR DI ALDAIA SOMMERSE DALL ACQUA

(ANSA) - "Non è stata ritrovata nessuna vittima dopo aver ispezionato 50 veicoli ritrovati nel parcheggio del centro commerciale Bonaire", ad Aldaia, il comune alle porte di Valencia travolta dalle pesanti alluvioni di martedì scorso.

Lo ha assicurato il portavoce della polizia nazionale, Ricardo Gutierrez, ai cronisti, nell'informare dei lavori realizzati dalle squadre di emergenza dei vigili del fuoco, militari dell'unità di emergenza dell'esercito (Ume) da venerdì per svuotare la superfice interrata di 2.000 metri quadri. Sono stati impiegati 4 droni, kayak e sommozzatori.

SPAGNA: VALENCIA TEME EPIDEMIA POST ALLUVIONI, AL VIA VACCINAZIONE ANTI TETANO

(Adnkronos) - Il presidente della Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, teme il rischio di una epidemia nelle zone alluvionate e per questo ha disposto l'inizio di una campagna di vaccinazione contro il tetano.

Lo ha spiegato Mazon intervistato da radio Cope, spiegando che i vaccini saranno somministrati a coloro che si trovano in zone umide o vicino al fango. "Siamo preoccupati per il tetano. Stiamo già dando i primi vaccini ai cittadini che vivono in zone umide", ha detto Mazón durante l'intervista, spiegando che si stanno vaccinando anche coloro che lavorano nei centri sanitari e negli ospedali con feriti. In un'intervista su Antena 3, Mazon ha sottolineato che è ''molto importante'' tenere in considerazione questo rischio ''il più presto possibile'

