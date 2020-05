14 mag 2020 08:39

È LA BELLANOVA O LA FORNERO? – LA MINISTRA DELL’AGRICOLTURA SI COMMUOVE DURANTE LA CONFERENZA STAMPA PARLANDO DEI BRACCIANTI: “DA OGGI POSSIAMO DIRE CHE LO STATO È PIÙ FORTE DEL CAPORALATO”. SALVINI E LA MELONI NON VEDEVANO L’ORA: “LE SUE LACRIME PER I POVERI IMMIGRATI NON COMMUOVONO NESSUNO” – SPERIAMO PER LEI CHE IL PIANTO LE PORTI PIÙ FORTUNA CHE ALL’ALLORA MINISTRA DI MONTI – VIDEO