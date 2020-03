18 mar 2020 15:46

BERGOGLIO, FALLA FINITA! - DOPO L'INTERVISTA A REPUBBLICA CON LA RIDICOLA SANTIFICAZIONE DI FABIO FAZIO, IL SITO CATTOLICO “IL SISMOGRAFO” TUONA: “SANTO PADRE, PREGHIAMO PER EVITARE UNA SUA PRESENZA MEDIATICA FUORI POSTO, INFLAZIONATA E IPERBOLICA. SAREBBE UN DANNO PER TUTTI, PER LEI E PER L'UMANITÀ STESSA CHE LA GUARDA” - NON E' FINITA: DOMANI IL PAPA SI FA INTERVISTARE DAL CANALE ESTREMISTA SPAGNOLO “LA SEXTA” (È COME SE AVESSE DATO UN'INTERVISTA A LUXURIA) - VIDEO