BERGOGLIO HA ULTRA-COMMISSARIATO L’ORDINE DI MALTA! - CON UNA LETTERA AL DELEGATO SPECIALE, SILVANO MARIA TOMASI, IL PAPA PROROGA L'INCARICO DI LUOGOTENENTE DI GRAN MAESTRO DI FRA’ MARCO LUZZAGO, IL CUI INCARICO ANNUALE ERA GIUNTO A SCADENZA - RESTERA' IN SELLA FINO ALLA PROFONDA RIFORMA DELL'ORDINE E ALL'ELEZIONE DI UN NUOVO GRAN MAESTRO - CON QUESTA MOSSA, BERGOGLIO METTE FUORI CAUSA I TEDESCHI CHE HANNO FATTO CARNE DI PORCO DELLO "SMOM" NEGLI ULTIMI 15 ANNI…

Lettera del Santo Padre al Delegato Speciale presso il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta (S.M.O.M.)

Pubblichiamo di seguito la Lettera che il Santo Padre Francesco ha inviato all’Em.mo Card. Silvano Maria Tomasi, C.S., Delegato Speciale presso il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta:

Lettera del Santo Padre a Sua Eminenza Reverendissima il Sig. Card. Silvano Maria TOMASI

Delegato Speciale presso il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta

Caro fratello,

Il 1° novembre 2020, Lei è stato da me nominato mio Delegato Speciale presso il Sovrano

Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta (S.M.O.M.). Ho notato, con gratitudine, i passi positivi compiuti per quanto attiene al rinnovamento spirituale e morale dell’Ordine, specialmente dei Membri Professi, nonché al processo di aggiornamento della Carta Costituzionale e del Codice Melitense, snodo quest’ultimo di fondamentale importanza non solo in vista del prossimo Capitolo Generale Straordinario, ma soprattutto per il rinnovamento dell’Ordine.

Preso atto di quanto svolto anche con la consultazione dei Professi, del Sovrano Consiglio, dei Procuratori, Reggenti e Presidenti, affinché il lavoro già intrapreso possa dare i suoi frutti, è importante che il Capitolo Generale Straordinario sia celebrato nelle condizioni atte ad assicurare il necessario rinnovamento nella vita dell’Ordine.

Alla luce di ciò, ho quindi deciso di prorogare da questo momento Fra’ Marco Luzzago nel

suo ufficio di Luogotenente di Gran Maestro sino alla conclusione del Capitolo Generale

Straordinario e successiva elezione di un nuovo Gran Maestro da parte del Consiglio Compìto di Stato.

Per poter continuare quest’importante opera di rinnovamento, come mio Delegato Speciale Ella gode di tutti i poteri necessari per decidere le eventuali questioni che dovessero sorgere per l’attuazione del mandato affidatoLe. In quanto mio Delegato Speciale, ha la potestà di avocare a sé aspetti del governo ordinario dell’Ordine, anche derogando, se necessario, all’attuale Carta Costituzionale e all’attuale Codice Melitense, nonché di risolvere tutti i conflitti interni all’Ordine ex auctoritate Summi Pontificis.

Inoltre, in vista del prossimo Capitolo Generale Straordinario, per venire incontro alle

problematiche che si dovessero presentare, Le attribuisco espressamente anche i seguenti poteri:

- convocare il Capitolo Generale Straordinario per una data che Ella determinerà e copresiedere il medesimo;

- definire un regolamento ad hoc per la composizione e celebrazione del Capitolo

Generale Straordinario;

- approvare la Carta Costituzionale ed il Codice Melitense;

- procedere al rinnovo del Sovrano Consiglio in conformità ai nuovi testi normativi;

- convocare il Consiglio Compìto di Stato per l’elezione di un nuovo Gran Maestro.

Incoraggio e sostengo la Famiglia Giovannita nelle molteplici opere di carità che svolge con l’encomiabile lavoro realizzato da Membri e Volontari in varie parti del mondo, fedeli alle finalità dell’Ordine: la “tuitio fidei” (la difesa della fede) e l’“Obsequium pauperum” (il servizio ai poveri, ai malati e alle persone più deboli).

Non ho dubbi che tutto l’Ordine, ad ogni livello, collaborerà volentieri con Lei in spirito di

autentica obbedienza e rispetto. Mentre La ringrazio per la Sua disponibilità, Le assicuro la mia preghiera ed imparto di cuore la Benedizione Apostolica all’Eminenza Vostra, che volentieri estendo a tutti i Membri e Volontari dell’Ordine di Malta.

Città del Vaticano, 25 ottobre 2021

FRANCESCO

