BERGOGLIO IN TRANS! – PAPA FRANCESCO DONA IL VACCINO ANTINFLUENZALE AI TRANS DI TORVAIANICA! – IL VATICANO HA INVIATO PERSONALE SANITARIO DELL’ELEMOSINERIA APOSTOLICA PER SOMMINISTRARE VACCINI E TAMPONI NEL CORTILE DELLA PARROCCHIA BEATA VERGINE MARIA IMMACOLATA – SI SONO MESSI IN FILA IN 30, PERLOPIÙ SENZATETTO E PERSONE CHE SI PROSTITUISCONO, MOLTI STRANIERI SPROVVISTI DI DOCUMENTI E SENZA MEDICO DI BASE