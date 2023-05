UN BESTEMMIONE AL CONCERTONE! - DURANTE IL CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO, QUALCHE SPETTATORE COGLIONCELLO HA LANCIATO UN URLO INEQUIVOCABILE: "FATECI USCÌ GEOLIER PORCODD…" - LA BESTEMMIA SI È SENTITA DISTINTAMENTE IN DIRETTA TV, SCATENANDO UN PUTIFERIO SUI SOCIAL: "LE TESTE CHE VOLERANNO DOMANI…" - VIDEO

In trecentomila in Piazza San Giovanni, a Roma, per il classico Concertone del 1 Maggio, festa dei lavoratori. Nonostante la pioggia battente e l’umidità, c’è chi è riuscito ad “infiammare” l’atmosfera e non parliamo solo degli artisti che si sono esibiti sul palco. Anche la folla ha fatto il suo, in particolare una persona che, subito dopo l’esibizione dei Coma_Cose (apparsi sul palco vestiti da leoni, ndr), ha lanciato un urlo inequivocabile: “Fateci uscì Geolier porc***”.

Una bestemmia bella e buona, ascoltata nitidamente anche in diretta. Nessuna colpa da parte degli organizzatori, ma un episodio certamente indimenticabile e che ha scatenato i commenti social. “Le teste che voleranno domani…”, commenta ironicamente un follower. […]