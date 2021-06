BEVI E GODI CON CRISTIANA LAURO – ANZICHÉ LIQUIDARE I ROSATI COME “VINI FEMMINILI”, PRESTATE PIUTTOSTO ATTENZIONE ALLE DONNE CHE PARLANO DI VINO, PERCHÉ C’È IL RISCHIO CHE A BREVE FACCIANO IL MAZZO A PARECCHI NEL SETTORE – LA CLASSIFICA DEI 50 TOP ITALY ROSÉ, REDATTA DA ADELE GRANIERI E CHIARA GIORLEO, ESPERTE DI VINO, GRAN BRAVE GIORNALISTE E BELLISSIME FEMMINE – PRIMO POSTO PER IL CERASUOLO D’ABRUZZO DOC 2019 DI VALENTINI, IL PIÙ GRANDE ARTIGIANO DEL VINO ITALIANO. PER GLI SPUMANTI…

cristiana lauro

50 TOP ITALY ROSÉ 2021: DI VALENTINI E CA’ DEL BOSCO I MIGLIORI VINI ROSATI D’ITALIA

https://www.lucianopignataro.it/a/50-top-italy-rose-2021-di-valentini-e-ca-del-bosco-i-migliori-vini-rosati-ditalia/198405/

Cristiana Lauro per Dagospia

È uscita la classifica 50 Top Italy Rosé 2021 redatta da due esperte di vino, gran brave giornaliste e bellissime femmine: Adele Granieri e Chiara Giorleo.

Il consumo di vini rosati è in forte crescita, numeri alla mano, quindi anziché liquidare i rosati come “vini femminili”, prestate piuttosto attenzione alle donne che parlano di vino, perché c’è il rischio che a breve - per serietà e grado di preparazione - facciano il mazzo a parecchi nel settore.

adele granieri chiara giorleo

A cominciare da tutti quelli che le hanno sottovalutate (o diversamente considerate, argomento che, da donna e femmina di settore, conosco bene e mi fa venire voglia di mordere gli stinchi anche alle sedie!) Mi suonano già in testa nomi e cognomi delle donne che attaccheranno - su gruppi social privati ovviamente - questa mia esposizione.

adele granieri 2

Saranno donne in prevalenza, lo so ma ho smesso di fregarmene da un pezzo. Brave Adele Granieri e Chiara Giorleo che hanno svolto bene un lavoro molto impegnativo.

Primo posto per il Cerasuolo d’Abruzzo Doc 2019 di Valentini (ça va sans dire!) il più grande artigiano del vino italiano. Per gli spumanti vince Anna Maria Clementi Franciacorta Rosé riserva Extra Brut 2011, di Ca’ Del Bosco.

cerasuolo d’abruzzo di valentini

Ma date un occhio al link perché a seguire ci sono un bel po’ di novità interessanti come Syrah Rosa 2020 di Stefano Amerighi, così se volete riaprire la polemica sui produttori biodinamici trovate pane per i vostri denti. E poi un grande rosato dalla Calabria - regione che inizia a produrre grandi vini - anche se purtroppo ce la filiamo in pochi: Grayasusi 2020 dell’azienda Ceraudo.

annamaria clementi franciacorta rose

Cerimonia on-line condotta a Procida dall’Amadeus del vino in TV: Chiara Giannotti. A mio avviso la numero uno in Italia. E questa non è una marchetta, perché non mi hanno nemmeno invitata all’evento.

