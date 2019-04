BEZOS Y ABRAZOS A TODOS – SU TWITTER STA GIRANDO MOLTO IL VIDEO DEL DIRIGIBILE DI AMAZON DA CUI PARTONO I DRONI PER LE CONSEGNE, CON GLI UTENTI SCANDALIZZATI CHE URLANO ALLA DISTOPIA (“LA FINE DEL MONDO È VICINA”). PECCATO CHE SIA UN FALSO. PER ORA! – NEL 2016 L’AZIENDA AVEVA EFFETTIVAMENTE REGISTRATO IL BREVETTO DI UN VELIVOLO MOLTO SIMILE, UNA SORTA DI MAGAZZINO VOLANTE, MA (ANCORA?) NON L’HA REALIZZATO

IL DIRIGIBILE DI AMAZON SPAVENTA I SOCIAL, MA E' UN FALSO (PER ORA) - VIDEO DA TWITTER/@g_awd

Da www.repubblica.it

il falso dirigibile di amazon 6

Il dirigibile futuristico marchiato Amazon, protagonista di questo filmato, sembra la "nave madre" di un film di fantascienza. Dalla sua 'pancia' escono, all'improvviso, decine di droni. La scena è soprendente e per certi versi inquietante, tanto da essere stata commentata su Twitter con frasi come "La fine è vicina" e "Distopia estrema" e con gif animate di astronavi di Star Wars da cui escono caccia stellari. Il dubbio che si tratti di un falso sorge quasi immediatamente. Il 'quasi', per chi segue le vicende della società di Jeff Bezos, è legato al fatto che le consegne 'volanti' fanno parte degli obbiettivi futuro del colosso dell'e-commerce.

il brevetto del dirigibile di amazon 6

Il video che state vedendo, tuttavia, rappresenta un'accelerazione improvvisa del tutto improbabile. E infatti, dopo che il filmato è diventato virale, l'autore del falso è venuto allo scoperto pubblicando, sempre su Twitter, le immagini che testimoniano la costruzione al computer della scena surreale. La forma è ispirata al dirigibile sperimentale P-791 ideato dalla Lockheed Martin.

il falso dirigibile di amazon 7

L'autore del video è un'artista della produzione video originario di Hiroshima. Dopo aver visto il filmato, qualcuno ha ricordato che Amazon ha effettivamente teorizzato un magazzino volante per distribuire merci in futuro. L'azienda di Bezos ha registrato un brevetto per un 'velivolo' simile nel 2016 ma non l'ha mai realizzato. Nelle intenzioni del gigante di Seattle, il dirigibile immaginato come 'magazzino' volante stazionerebbe a un'altitudine di circa 13mila metri. Dal suo interno, i droni scenderebbero verso i luoghi di consegna "consumando pochissima energia".

il brevetto del dirigibile di amazon 4 il brevetto del dirigibile di amazon 1 il falso dirigibile di amazon 3 il brevetto del dirigibile di amazon 3 il falso dirigibile di amazon 4 il falso dirigibile di amazon 5 il brevetto del dirigibile di amazon 2 il falso dirigibile di amazon 2 il falso dirigibile di amazon 1 il brevetto del dirigibile di amazon 5