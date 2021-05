BIDEN HA TROVATO L'ALLEATO NUMERO UNO SUI VACCINI, IL PAPA! - L'AFFONDO DI BERGOGLIO: "UNA VARIENTE DEL VIRUS E' IL NAZIONALISMO CHIUSO CHE IMPEDISCE UN INTERNAZIONALISMO DEI VACCINI. BISOGNA ABBANDONARE I NOSTRI INDIVIDUALISMI E PROMUOVERE IL BENE COMUNE - NON SI ESCE UGUALI DALLE CRISI: O NE USCIAMO MIGLIORI O PEGGIORI" - MA BRUXELLES FA SAPERE CHE AUSPICA UN "DIALOGO SU BASI CONCRETE" - GLI FA ECO MACRON: "LA PRIORITA' E' LA PRODUZIONE"

Da Tgcom24.it

PAPA FRANCESCO PREGHIERA

Il Papa esorta tutti a «uno spirito di giustizia che ci mobiliti per assicurare l'accesso universale al vaccino e la sospensione temporanea dei diritti di proprietà intellettuale» e avverte: «Una variante di questo virus è il nazionalismo chiuso che impedisce, ad esempio, un internazionalismo dei vaccini». Francesco chiede quindi di «abbandonare i nostri individualismi e promuovere il bene comune».

PAPA FRANCESCO ROSARIO 3

Nel suo videmoessaggio ai partecipanti al "Vax Live: the concert to reunite the world", chiarisce: «Occorre uno spirito di comunione che ci permetta di generare un modello economico diverso, più inclusivo, equo, sostenibile. La pandemia ci ha messo tutti in crisi, ma non dimentichiamo che non si esce uguali da una crisi: o ne usciamo migliori o peggiori».

Il Santo Padre continua spiegando che un'altra variante è «quando mettiamo le leggi del mercato o della proprietà intellettuale sopra le leggi dell'amore e della salute dell'umanità. E un'altra variante ancora è quando creiamo e promuoviamo un'economia malata, che consente a pochi molto ricchi di possedere più del resto dell'umanità, e che i modelli di produzione e consumo distruggano il pianeta, la nostra casa comune».

Papa Francesco durante il videomessaggio

Da Bruxelles, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel auspica «un dibattito su proposte concrete» ma avverte: «Abbiamo discusso tre punti: la produzione e la distribuzione dei vaccini deve continuare in Europa, dobbiamo continuare a esser vigili sul rischio delle varianti e sostenere la ricerca e monitorare la situazione, mentre il terzo punto è la solidarietà internazionale. L'Ue è l'unica democrazia impegnata a esportare massivamente i vaccini, mentre sulla proprietà intellettuale non pensiamo che possa essere una soluzione magica a breve termine e serve un dibattito».

MACRON E CHARLES MICHEL

E il presidente francese Emmanuel Macron, entrando nel Palacio de Cristal di Porto per il vertice informale Ue, avverte che «oggi la priorità è la produzione dei vaccini, non la questione dei brevetti. Bisogna mantenere la tradizione di esportazione e trasferimento di tecnologie. Se la proprietà intellettuale blocca da qualche parte la produzione, si interverrà per rimuoverla».

charles michel