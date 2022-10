10 ott 2022 13:13

BIDEN, E MO' CHE FAI? – IL NUOVO ATTACCO DI PUTIN SU KIEV METTE IL PRESIDENTE AMERICANO DI FRONTE A UN DILEMMA: CONSEGNARE O NO I MISSILI ATACMS, CON UN RAGGIO D’AZIONE DI 300KM, A ZELENSKY? KIEV LI CHIEDE DA TEMPO, SOSTENENDO DI VOLER COLPIRE LE BASI DA CUI PARTONO GLI ORDIGNI DI PUTIN, MA GLI USA TEMONO CHE QUELLO NE APPROFITTI PER COLPIRE LA RUSSIA – INTANTO BERLINO CONVOCA UN G7 PER DOMANI CON ZELENSKY…