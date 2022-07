TRANSENNATE LE LIBRERIE! - È IN ARRIVO "LA LUCE CHE È IN NOI", IL NUOVO LIBRO DI MICHELLE OBAMA, CHE CI RIFILA IL SOLITO PIPPARDONE SULL’ATTUALITÀ, LE SFIDE DEL PRESENTE E SU QUESTIONI LEGATE ALL’ETNIA, AL GENERE E ALLE MINORANZE - ORMAI L'EX FIRST LADY E IL MARITINO SI SONO BUTTATI SULLO SHOW BUSINESS: DOPO IL PODCAST PER SPOTIFY E LA SERIE TV PER NETFLIX, BARACK È CANDIDATO AGLI EMMY PER UN DOCUMENTARIO. SPERIAMO CHE L'EX FIRST LADY NON PUNTI AL PULITZER...