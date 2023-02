BIOPIC, MI CI FIC – PREPARATEVI A UNA NUOVA OPERAZIONE NOSTALGIA: ARRIVERÀ AL CINEMA IL FILM SU MICHAEL JACKSON - L’IDEATORE DEL PROGETTO È IL PRODUTTORE GRAHAM KING, QUELLO CHE HA PORTATO SUGLI SCHERMI “BOHEMIAN RHAPSODY”, MENTRE IL PROTAGONISTA SARÀ JAAFAR JACKSON, IL NIPOTE DEL RE DEL POP. CERTO C’È GIÀ CHI SI CHIEDE COME SARÀ RACCONTATA LA PARTE SULLE ACCUSE DI PEDOFILIA VISTO CHE… - VIDEO

Estratto del'articolo di Andrea Silenzi per "la Repubblica"

Chissà cosa vedremo sullo schermo della complicata dinastia Jackson, quella che LaToya definì “una famiglia di ipocriti” gettando ombre agghiaccianti sul fratello Michael. La vita del re del pop verrà raccontata in un biopic intitolato Michael: la regia sarà di Antoine Fuqua, l’ideatore del progetto è il produttore Graham King, quello che ha inventato la moderna industria del biopic musicale portando sugli schermi Bohemian rhapsody.

Il film […] sarà caratterizzato da un paio di testacoda cronistici e familiari: il primo è che sarà realizzato in collaborazione con i gestori della complessa eredità di Jackson, il che ha già sollevato dubbi sul modo in cui verranno raccontati gli eventi legati alle accuse di pedofilia (mai completamente fugate) nei confronti dell’artista. Il secondo è legato alla scelta dell’attore che impersonerà, sullo schermo, l’inventore del “moonwalking”: sarà Jaafar Jackson, figlio di Jermaine (che faceva parte dei Jackson 5 insieme ai suoi fratelli) e dunque nipote dello scomparso Michael. Una sorta di affare di famiglia in un film che, come dichiarato dalla produzione, “esplorerà tutti gli aspetti della sua vita”.

Il produttore parla già di un film epico, e vista la nuova miniera d’oro da lui stesso scoperta non potrebbe essere altrimenti. Il culto delle star della musica è diventato anche un business: i numeri di Bohemian rhapsody, il racconto della vita di Freddie Mercury, furono impressionanti: quasi un miliardo di dollari di incassi, quattro Oscar e una colonna sonora stravenduta. Nessun biopic aveva mai toccato quelle vette, nonostante quel tipo di produzione sia sempre esistita.

Ma se i Queen non avevano bisogno di particolari incentivi discografici, è andata invece molto meglio al catalogo di Presley.

A questo grande business della memoria si affianca anche il mondo delle serie tv, che trasforma vecchi successi del passato in colonne sonore dell’oggi affondando le mani tra il pubblico dei più giovani: gli esempi di Running up that hill di Kate Bush ( Stranger things) e di Bloody Mary di Lady Gaga ( Mercoledì) sono emblematici. […]

