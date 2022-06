BITCOIN CRASH! - LA CRIPTOVALUTA CONTINUA A PERDERE TERRENO E IERI E' SCESA SOTTO AI 21 MILA DOLLARI, AL LIVELLO PIU' BASSO DA DICEMBRE 2020 - LA SOCIETA' DI PRESTITO CELSIUS NETWORK AVEVA ANNUNCIATO NELLA NOTTE DI DOMENICA CHE AVREBBE CONGELATO TUTTI I PRELIEVI E I TRASFERIMENTI A CAUSA DI "CONDIZIONI DI MERCATO ESTREME" - A QUESTO PUNTO SI SONO PRECIPITATI TUTTI A VENDERE, FACENDO CROLLARE IL PREZZO DEL BITCOIN E...

Da ansa.it

Il Bitcoin perde ancora terreno dopo la debacle di ieri e in Asia arretra fino al 10% scivolando sotto i 21.000 dollari a 20.824. Poi la lieve ripresa che ha portato la principale delle criptovalute a 21.899 dollari.

Dagotraduzione da The Hill

Lunedì le società di criptovalute hanno impedito agli utenti di prelevare fondi perché il valore del bitcoin e di altri importanti asset digitali è crollato.

La società di prestito di criptovalute Celsius Network ha annunciato nel cuore della notte di domenica che avrebbe congelato tutti i prelievi e i trasferimenti a causa di «condizioni di mercato estreme». La mossa ha innescato un enorme selloff, con il prezzo del bitcoin che è sceso del 12% al livello più basso da dicembre 2020.

Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha dichiarato lunedì mattina che stava bloccando alcuni prelievi di bitcoin «a causa di una transazione bloccata che causava un arretrato».

Changpeng Zhao, CEO dell'azienda, ha twittato che la soluzione avrebbe richiesto solo 30 minuti, ma in seguito ha affermato che «ci vorrà un po' più di tempo per risolvere» il problema rispetto alla stima iniziale.

«Il nostro team ha lavorato diligentemente per implementare una soluzione e ora abbiamo ripreso i prelievi sulla rete Bitcoin», ha detto Binance lunedì in una dichiarazione. «Potrebbero esserci ancora alcune transazioni che sembrano 'in sospeso', tuttavia stiamo lavorando per risolvere quei pochi problemi rimanenti in modo che gli utenti possano inviare nuovamente la loro richiesta di prelievo».

Celsius, che afferma di avere 1,7 milioni di clienti, ha fatto il suo annuncio dopo che numerose criptovalute sono crollate durante il fine settimana. Ethereum, un'altra popolare moneta digitale, è crollata di quasi il 32% da venerdì a lunedì mattina.

«Stiamo intraprendendo questa azione necessaria a beneficio della nostra intera comunità al fine di stabilizzare la liquidità e le operazioni mentre adottiamo misure per preservare e proteggere le risorse», ha scritto Celsius in un post sul blog domenica sera.

L'inflazione rovente e i successivi aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve hanno allontanato gli investitori da attività rischiose come le criptovalute. Segnali di problemi nel mercato delle criptovalute sono emersi il mese scorso quando le cosiddette stablecoin, che dovrebbero essere ancorate al prezzo del dollaro e di altre valute tradizionali, hanno perso valore.