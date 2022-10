BIZZARRI TROMBATO, BIZZARRI SCATENATO – BEPPE COSTA È STATO NOMINATO NUOVO PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE DI PALAZZO DUCALE AL POSTO DI LUCA BIZZARRI (CONFERMATA LA DIRETTRICE SERENA BERTOLUCCI) – IL COMICO, CHE LASCIA L'INCARICO DOPO 5 ANNI, HA SCRITTO UN LUNGO E AVVELENATO POST SU FACEBOOK: “IL SINDACO BUCCI MI HA FATTO UN DISCORSO SULLA PRECARIETÀ, LO TERRÒ NEL CUORE QUANDO DOVRÒ INVENTARMI SCUSE POCO PLAUSIBILI”. POI ACCUSA: “UNA CITTÀ DOVE TROPPE VOLTE CON LA SCUSA DELLA CULTURA SI SODDISFANO AMBIZIONI PERSONALI O, PEGGIO, SI FANNO AFFARI”

Nel pomeriggio la Regione e il Comune daranno l'annuncio ufficiale: il nuovo presidente della Fondazione di Palazzo Ducale sarà Beppe Costa, presidente di Costa Edutainment Spa - che a Genova gestisce l'Acquario e il sistema integrato Acquario Village - e presidente di Opera Laboratori Fiorentini, con cui gestisce importanti musei (dagli Uffizi a Palazzo Pitti alle Cappelle Medicee, a Firenze, fino al duomo di Siena). Costa prenderà il posto dell'attore Luca Bizzarri, che ha guidato il Ducale dal 2017.

La notizia è trapelata a poche ore dall'inaugurazione della mostra dedicata a Rubens a Palazzo Ducale, e trova conferma in ambienti regionali e comunali. Rimarrà al suo posto Serena Bertolucci, direttrice della Fondazione Palazzo Ducale. Insieme al nuovo presidente, la Regione e il Comune, con il presidente Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci, presenteranno anche il nuovo consiglio di amministrazione, nel quale entrerà anche, indicato dalla Regione, Francesco Berti Riboli.

Il presidente uscente, Luca Bizzarri, ha scritto un lungo post su Facebook per annunciare la fine del suo incarico e facendo un bilancio, non senza polemica, ringraziando innanzitutto l'assessora regionale Cavo che volle la sua nomina. "Mi ha appena chiamato il Sindaco Bucci per comunicarmi che il Cda di Palazzo Ducale è stato riformato e che io non ne farò più parte. Il Sindaco ha tenuto a ringraziarmi per il lavoro svolto e io ricambio il ringraziamento per l’opportunità che mi è stata data da lui, da Giovanni Toti ma soprattutto da chi mi ha davvero voluto lì: Ilaria Cavo, senza di lei non sarebbe successo nulla. Grazie davvero, Ilaria, e in bocca al lupo" e Bizzarri accenna all'elezione in Parlamento della Cavo.

E prosegue, con punta polemica, contro il sindaco Bucci: "In quanto al motivo del cambiamento, assodato il fatto che sono stati raggiunti ottimi e insperati risultati in questi complicatissimi anni, mi è stato fatto un discorso su quanto tutti siamo precari a questo mondo, discorso che terrò nel cuore quando dovrò inventarmi delle scuse poco plausibili".

Spende parole di ringraziamento per la direttrice Bertolucci, confermata: "Spero sia tenuta in grande considerazione la persona che ha contribuito più di tutti (e a volte contro molti) alla rinascita e al consolidamento strutturale e culturale del Palazzo: Serena Bertolucci".

E non risparmia stoccate pesanti che fatte da un amministratore pubblico risultano alquanto preoccupanti: "Una città dove troppe volte con la scusa della cultura si soddisfano ambizioni personali o, peggio, si fanno affari". Ringraziando la "squadra del Ducale", di tutti i professionisti che lo fanno funzionare, conclude: "Finisco il mio lavoro con la certezza di aver dato il massimo, di aver avuto qualche notte insonne, di aver fatto qualche errore e di essermi tolto più di una soddisfazione. C’è una nuova sala teatrale che senza sto rompicoglioni sarebbe rimasta una discarica, c’è un progetto avviato perché la Torre Grimaldina un giorno sia aperta e visitabile. Grazie a tutti, a chi mi è stato vicino per davvero, chi per finta e agli indignati e i detrattori un tanto al chilo. Viva la nostra meravigliosa città, viva Palazzo Ducale e viva chi da domani farà di tutto per farlo crescere ancora di più".

