BLACK LIVE VIRUS – L’IMMUNOLOGO-IN-CHIEF ANTHONY FAUCI AVVERTE SACCHEGGIATORI E MANIFESTANTI: “LE PROTESTE AFFOLLATE SONO LO SCENARIO PERFETTO PER UN RITORNO DEL VIRUS” - LO SCIENZIATO TEME NUOVI FOCOLAI CAUSATI DALLE MIGLIAIA DI PERSONE CHE PROTESTANO IN PIAZZA SENZA MASCHERINA E DISTANZIAMENTO PER L'ASSASSINIO DI GEORGE FLOYD

BLACK VIRUS – I NERI IN AMERICA NON SOLO VENGONO SOFFOCATI DAI POLIZIOTTI, MA SONO ANCHE PIÙ VULNERABILI AL VIRUS: LA COMUNITÀ AFROAMERICANA È IL 13% DELLA POPOLAZIONE USA, MA CONTA IL 23% DEI DECESSI DA COVID – PER FORZA, SONO PIÙ POVERI E SPESSO PRIVI DI ASSISTENZA SANITARIA. GEORGE FLOYD È SOLO LA MICCIA CHE HA ACCESO UNA RABBIA SOCIALE CHE COVA DA SECOLI…

DAGONEWS

black live matters proteste a washington 2 anthony fauci

“Le proteste? Sono lo scenario perfetto per far tornare il virus”. Il capo del National Institute of Allergy and Infectious Diseases americano Anthony Fauci avverte le migliaia di persone che sono scese in piazza con la scusa della morte di George Floyd: “Le loro ragioni sono valide, ma le manifestazioni creano un rischio aggiuntivo. Sono molto preoccupato, come molti miei colleghi, quando vedo questo tipo di assembramenti” e avverte i manifestanti di indossare almeno le mascherine. Questo vale soprattutto per gli afro americani, che sono la maggioranza dei manifestanti ma anche le persone più fragili di fronte al virus ,come dimostrano i numeri

black live matters proteste a washington 1 donald trump con mascherina sparatoria a seattle durante la manifestazione di black lives matter 2 donald trump con la visiera black live matters proteste al lincoln memorial sparatoria a seattle durante la manifestazione di black lives matter 1 proteste black lives matter nel regno unito 21 proteste black lives matter nel regno unito un gruppo di persone ripulisce il memoriale di churchill imbrattato madonna con le stampelle alla protesta black lives matter a londra 9 proteste black lives matter nel regno unito 10 black live matters proteste a washington donald trump si toglie la mascherina donald trump con la mascherina 1