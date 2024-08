IL BLINDATO SHIELD COLPITO A KURSK, IN RUSSIA, È EFFETTIVAMENTE DI FABBRICAZIONE ITALIANA, MA NON È IN DOTAZIONE ALL’ESERCITO DEL NOSTRO PAESE – IL MEZZO VIENE FABBRICATO DALL’AZIENDA ABRUZZESE “TEKNE” DI ORTONA, E VIENE VENDUTO ALL’ESTERO: NON SAREBBE STATO FORNITO ALLE FORZE ARMATE UCRAINE NEI PACCHETTI VARATI CON I DECRETI DEL GOVERNO ITALIANO…

BLINDATO SHIELD

(ANSA) - Il blindato Shield colpito in un bombardamento nella regione di Kursk. in Russia, è di fabbricazione italiana ma non è in dotazione all'Esercito del nostro paese. Secondo quanto si apprende, il mezzo - fabbricato dall'azienda abruzzese Tekne di Ortona - viene venduto all'estero ma non alle forze armate italiane. E non è stato fornito all'Ucraina nell'ambito dei decreti del governo italiano. L'azienda realizza anche altri mezzi blindati nonché veicoli industriali.

IL BLINDATO SHIELD PRODOTTO DALL ITALIANA TEKNE