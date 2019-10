BOBBIO? UN OBBROBRIO! - CI SCRIVE FILIPPO FACCI: “IL CASO VUOLE CHE IL GIORNO PRECEDENTE ALLA SCELTA DEL ‘BORGO PIÙ BELLO D’ITALIA’ IO FOSSI CASUALMENTE A BOBBIO, A VISITARLA E A MANGIARE. NON MI INTERESSANO LE POLEMICHE, PHILIPPE DAVERIO È STATO OGGETTO DI UN LINCIAGGIO MEDIATICO RIDICOLO. PERÒ UNA COSA TE LA POSSO ASSICURARE: IN TUTTI QUESTI ANNI NE HO VISTI TANTI, DI BORGHI, E BOBBIO È IN ASSOLUTO UNO DEI PIÙ BRUTTI"

Lettera di Filippo Facci a Dagospia

Caro D'Agostino,

il caso vuole che io visiti regolarmente, da parecchi anni, «i più bei borghi d'Italia» citati nell'omonimo sito, e ho visto che la scelta del più bello (secondo una giuria composta anche da Philippe Daverio, che è cittadino onorario di Bobbio) quest'anno è caduta su Bobbio, come raccontato in una trasmissione di Raitre del 20 ottobre. Il caso vuole che proprio il giorno precedente alla diffusione della notizia, quella che Bobbio era stato scelto quale «borgo dei borghi», io fossi casualmente a Bobbio, appunto a visitarla e a mangiare.

In serata avevo pure pubblicato su Facebook una mia foto che mi ritraeva sul ponte Gobbo: te la allego, per quel che conta. Non mi interessano le polemiche di altri borghi siciliani che erano in lizza per essere giudicati il borgo più bello, e ho visto peraltro che Philippe Daverio è stato oggetto di un linciaggio mediatico ridicolo e orribile.

Però una cosa te la posso assicurare: in tutti questi anni ne ho visti veramente tanti, di borghi (anche al Sud: incredibili quelli della Basilicata) e Bobbio è in assoluto uno dei più brutti, non capisco neppure come sia finito nell'elenco. Ho letto che l'ottimo Philippe Daverio ha difeso la sua scelta e, di fronte alla sciocca accusa di essere «un razzista francese», ha precisato anzitutto di essere italiano. Non c'è dubbio.

