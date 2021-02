BOEING AMARI – NUOVA GRANA PER LA DISGRAZIATA AZIENDA PRODUTTRICE DI AEREI: IL MOTORE DI UN 777 DELLA “UNITED AIRLINES” È ESPLOSO IN VOLO IN COLORADO E I PEZZI SONO CADUTI A TERRA VICINO ALLE CASE. ORA TUTTI I MOTORI UGUALI DOVRANNO ESSERE “ISPEZIONATI D’EMERGENZA” – È L’ENNESIMA BOTTA DOPO LO SCANDALO DEL 737 MAX, LASCIATO A TERRA PER UN ANNO DOPO GLI INCIDENTI DOVUTI AL SISTEMA MCAS

1 – USA: IL MOTORE DEL BOEING 777 ESPLODE IN VOLO E I PEZZI CADONO AL SUOLO

Da www.corriere.it

motore in fiamme boeing 777 united airlines 2

I detriti di un Boeing 777 sono piovuti dal cielo sulla periferia di Denver, Colorado, dopo che un motore dell’aereo è esploso a 15.000 piedi di quota.

Tra i 231 viaggiatori e 10 membri dell'equipaggio del volo United Airlines partito sabato da Denver e diretto alle Hawaii, ci sono stati attimi di paura; alcuni hanno filmato le fiamme sotto l'ala dell'apparecchio.

A quanto riferisce la stampa americana, poco dopo il decollo il Boeing 777-200 ha registrato problemi a un motore e, rientrando, ha perso parti del jet destro.

I pezzi sono caduti nelle vicinanze delle abitazioni. L'aereo è atterrato in sicurezza a Denver 30 minuti dopo il decollo. Qui un video dei detriti che cadono dal cielo mentre l’aereo rientra durante un atterraggio di emergenza.

motore in fiamme boeing 777 united airlines

Un incidente simile si è verificato sabato anche nei Paesi Bassi: un Boeing 747 cargo decollato dall’aeroporto di Maastricht, in Olanda, ha perso parti dopo l’esplosione di uno dei suoi motori subito dopo il decollo.

L’aereo è stato dirottato all’aeroporto di Liegi, per precauzione, dove è atterrato. Pezzi di metallo sono caduti nelle vicinanze del villaggio di Meerssen, provocando danni ad alcune auto.

motore in fiamme boeing 777 united airlines

2 – GRANA PER BOEING, USA ORDINANO ISPEZIONI SU ALCUNI 777

(ANSA) - NEW YORK, 21 FEB - Nuova grana per Boeing. I 777 con motori PW4000 devono essere "ispezionati di emergenza" e questo vorrà "probabilmente dire che alcuni aerei saranno rimossi dal servizio".

L'ordine della Federal Administration Aviation risuona anche in Giappone, dove le autorità chiedono alle compagnie aeree nazionali di lasciare a terra i 777 con PW 4000 fino a nuovo ordine.

pezzi del motore del boeing 777 di united airlines 2

La decisione della Faa segue l'incidente di United Airlines a Denver, quando uno dei suoi velivoli - un 777 con PW4000 - è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo a causa di un motore in fiamme che ha causato una pioggia di detriti nell'area circostante la città del Colorado.

Un atterraggio di emergenza che non ha causato feriti fra i 231 passeggeri e i 10 membri dell'equipaggio, diretti inizialmente a Honolulu.

atterraggio boeing 777 united airlines con motore in fiamme

Nessun ferito neanche a terra, dove molti detriti sono caduti in strade e giardini. Proprio United ha annunciato la sospensione temporanea dei suoi 24 Boeing 777 con motori PW400 prodotti da Pratt & Whitney, divisione di Raytheon Technologies.

"Siamo in contatto con le autorità e continueremo a lavorare con loro per determinare le ulteriori misure necessarie per assicurare che i nostri8 aerei soddisfino i più rigorosi standard di sicurezza e possano tornare a volare", afferma United.

Per Boeing si tratta di un nuovo colpo dopo lo scandalo del 737 Max, lasciato a terra per un anno. Il caso è anche un test per la Faa, travolta dalle critiche per il 737 Max per la lentezza nell'azione e per non aver condotto i test necessari sul velivolo prima dell'autorizzazione a volare.

Il ministero dei Trasporti giapponese ha ordinato alle aerolinee domestiche, All Nippon Airlines (Ana) e Japan Airlines (Jal), di sospendere temporaneamente i voli che riguardano i Boeing 777.

pezzi del motore del boeing 777 di united airlines

Ana e Jal posseggono rispettivamente 19 e 13 aerei 777-200 all'interno della propria flotta, e hanno detto che si adegueranno alle direttive. Un incidente simile aveva coinvolto un altro Boeing 777 della Japan Airlines lo scorso 4 dicembre durante un volo partito da Tokyo Haneda e diretto a Naha, nell'isola di Okinawa. Anche in quel caso la copertura del motore si era staccata dalla fusoliera lasciando i turboreattori scoperti e l'aereo era stato costretto a compiere un atterraggio di emergenza.

Gli analisti adesso si interrogano sul corretto processo di manutenzione da parte dei vettori a livello globale, dopo il prolungato ridimensionamento del trasporto aereo causato dal coronavirus, in una fase di pesanti riduzioni dei costi operativi.

