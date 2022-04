13 apr 2022 18:10

BOLLETTINIAMOCI! - MENTRE GLI OCCHI DI TUTTI SONO PUNTATI SUL DONBASS, IL VIRUS NON DEMORDE: OGGI 62.037 NUOVI CASI (IERI SONO STATI 83.643) E 155 MORTI (IERI 169), CON 419.995 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 14,8% - I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI SCENDONO DI 41 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 14 IN MENO DI IERI - SECONDO L'OMS L’ITALIA RISULTA QUINTA A LIVELLO INTERNAZIONALE E TERZA IN EUROPA PER NUOVI CONTAGI SEGNALATI…