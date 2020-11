BOLLETTINIAMOCI – OGGI CON 230MILA TAMPONI I NUOVI CONTAGI SONO 25.853, MA I MORTI SONO ANCORA UN’ENORMITÀ, 722 IN UN GIORNO. IL TASSO DI POSITIVITÀ SCENDE ALL’11% – IL REPORT DELL’OMS: L’ITALIA QUESTA SETTIMANA HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI NUOVI POSITIVI IN EUROPA ED È TERZA A LIVELLO GLOBALE

Paola Caruso per www.corriere.it

coronavirus - bollettino del 26 novembre 2020

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 1.480.874 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i casi nelle ultime 24 ore sono +25.853, +1,8% rispetto al giorno prima (ieri +23.232), mentre i decessi odierni sono +722, +1,4% (ieri +853), per un totale di 52.028 vittime.

CORONAVIRUS - OSPEDALE

Le persone guarite o dimesse complessivamente sono 637.149: +31.819 quelle uscite oggi dall’incubo Covid, +5,3% (ieri +20.837). E gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere 791.697 in totale, pari a -6689, -0,8% (ieri +1.537), e sono visibili nella quinta colonna da destra della tabella; Il decremento degli attuali positivi (con il segno meno) è dovuto al fatto che i guariti sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi. Il conto sale a 1.480.874 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutti i cittadini che sono stati trovati positivi dall’inizio dell’epidemia.

CORONAVIRUS - TERAPIA INTENSIVA

I tamponi sono stati 230.007, ovvero 41.348 in più rispetto a ieri quando erano stati 188.659. Mentre il tasso di positività è intorno all'11% (di preciso 11,2%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti 11 sono risultati positivi; ieri era di circa il 12% (di preciso 12,3%). Questa percentuale dà l’idea dell’andamento dei contagi, indipendentemente dal numero di test effettuati. Questa è la mappa del contagio in Italia.

coronavirus terapia intensiva icc casal palocco roma 1

Più contagi in 24 ore — sopra quota 20 mila per il quarto giorno consecutivo — a fronte di molti più tamponi. C'è comunque una tendenza al rallentamento, perché scende ancora il rapporto di casi su tamponi che passa dal 12,3% all'11,2% (più di un punto in meno) con l’indice Rt in calo.

Secondo il report settimanale dell'Oms, questa settimana l'Italia ha riportato il maggior numero di nuovi casi in Europa ed è terza a livello globale, con 235.979 nuovi casi (3.902 casi per 1 milione di abitanti), precisando però che i casi nel nostro Paese potrebbero aver raggiunto il picco, visto il leggero (3%) calo segnalato. Soltanto con il valore di Rt sotto l’1 e non più di cinque-diecimila positivi giornalieri si tiene sotto controllo l’epidemia. Il ministro della Salute Roberto Speranza invita alla prudenza: «Le limitazioni sono ancora inevitabili, non possiamo permetterci un’altra ondata nel 2021».

coronavirus Italia

I pazienti ricoverati con sintomi sono 34.313 (-264, -0,8%; ieri -120), mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 3.848 (+32, +0,8%; ieri +6). Questi dati sono visibili nella tabella in alto, nella seconda e nella terza colonna da sinistra.

I casi Regione per Regione

coronavirus terapia intensiva icc casal palocco roma

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre la percentuale rappresenta l’incremento rispetto al giorno precedente, calcolata sul totale regionale.

CORONAVIRUS - BARE A BERGAMO

Lombardia 386.958 (+5.173, +1,3%; ieri +4.886)

Piemonte 156.253 (+2.878, +1,9%; ieri +2.070)

Campania 143.010 (+2.815, +2%; ieri +1.764)

Veneto 130.076 (+2.660, +2,1%; ieri +2.194)

Emilia-Romagna 112.700 (+2.130, +1,9%; ieri +2.501)

Lazio 109.592 (+2.102, +2%; ieri +2.509)

Toscana 97.976 (+986, +1%; ieri +962)

Sicilia 57.001 (+1.317, +2,4%; ieri +1.306)

Liguria 49.381 (+460, +0,9%; ieri +509)

Puglia 47.565 (+1.511, +3,3%; ieri +1.567)

Marche 27.554 (+448, +1,6%; ieri +351)

Friuli-Venezia Giulia 26.285 (+696, +2,7%; ieri +554)

Abruzzo 25.445 (+623, +2,5%; ieri +536)

coronavirus italia-1

Umbria 22.478 (+386, +1,7%; ieri +218)

P. A. Bolzano 21.961 (+341, +1,6%; ieri +160)

Sardegna 19.639 (+351, +1,8%; ieri +290)

Calabria 14.859 (+335, +2,3%; ieri +307)

P. A. Trento 14.547 (+179, +1,2%; ieri +143)

Basilicata 7.218 (+329, +4,8%; ieri +261)

Valle d’Aosta 6.199 (+27, +0,4%; ieri +73)

Molise 4.177 (+106, +2,6%; ieri +71)

CORONAVIRUS ITALIA esercito a bergamo per portare via le bare 3