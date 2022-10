21 ott 2022 17:02

BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 36.116 NUOVI CASI (IERI ERANO STATI 40.563) E 91 MORTI (IERI 84), CON 229.140 TAMPONI PROCESSATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ IN CALO AL 16,9% – I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI AUMENTANO DI 51 UNITÀ, QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 8 IN MENO – L'INDICE DI TRASMISSIBILITÀ RT SI MANTIENE STABILE RISPETTO ALLA SCORSA SETTIMANA