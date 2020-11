BOLLETTINIAMOCI – OGGI I NUOVI CONTAGI TORNANO AD AUMENTARE, E PURTROPPO ANCHE I MORTI: SONO 29MILA, CON SOLO 2.704 TAMPONI IN PIÙ DI IERI. IL TASSO DI POSITIVITÀ CRESCE AL 12% - I DECESSI SONO 822. IERI ERANO STATI 722. LA BUONA NOTIZIA È CHE STA CALANDO LA PRESSIONE SUL SISTEMA SANITARIO: PER LA PRIMA VOLTA NELLA SECONDA ONDATA CI SONO MENO MALATI CONTEMPORANEAMENTE NEI REPARTI COVID ORDINARI E IN RIANIMAZIONE…

• Attualmente positivi: 795.845

• Deceduti: 52.850 (+822)

• Dimessi/Guariti: 661.180 (+24.031)

• Ricoverati: 37.884 (-277)

• di cui in Terapia Intensiva: 3.846 (-2)

Totale casi: 1.509.875 (+29.003, +1,96%) — YouTrend (@you_trend) November 26, 2020

Paola Caruso per www.corriere.it

CORONAVIRUS - BOLLETTINO DEL 26 NOVEMBRE 2020

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 1.509.875 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti): i nuovi casi sono +29.003, +2% rispetto al giorno prima (ieri erano +25.853), mentre i decessi odierni sono +822, +2,6% (ieri erano +722), per un totale di 52.850 vittime.

Le persone guarite o dimesse complessivamente sono 661.180: +24.031 quelle uscite oggi dall’incubo Covid, +3,8% (ieri erano +31.819). E gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere 795.845 in totale, pari a +4.148, +0,5% (ieri erano -6.689), e sono visibili nella quinta colonna da destra della tabella; il conto sale a 1.509.875 — come detto sopra —, superando così la soglia di 1,5 milioni di casi totali, se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutti i cittadini che sono stati trovati positivi dall’inizio dell’epidemia.

I tamponi sono stati 232.711, ovvero 2.704 in più rispetto a ieri quando erano stati 230.007. Mentre il tasso di positività è intorno al 12% (di preciso 12,46% - oppure 12,5% con un’ulteriore approssimazione): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti 12 sono risultati positivi; ieri era di circa il 11% (di preciso 11,2%). Questa percentuale dà l’idea dell’andamento dei contagi, indipendentemente dal numero di test effettuati. Questa è la mappa del contagio in Italia.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri — sopra quota 20 mila per il quinto giorno consecutivo — ma siamo lontani ai dati del record (oltre 40 mila il 13 novembre). Sale di più di un punto il rapporto di casi su tamponi che è al 12,5%, dall’11,2% di mercoledì. Non proprio un buon segnale, anche se la situazione è ben diversa da quando questa percentuale era al 17,9% (vedi 16 novembre). È probabile che il picco della seconda ondata sia stato superato, dice il virologo Andrea Crisanti.

Rimane alto il numero di decessi che «è destinato a rimanere stabile perlomeno per altre due o tre settimane», precisa Crisanti. È il dato più tragico. Sono più di 800 le vittime per la seconda volta in autunno e a distanza di pochi giorni (erano 853 il 24 novembre).

Diminuisce la pressione sul sistema sanitario: per la prima volta in questa seconda ondata ci sono meno malati contemporaneamente nei reparti Covid ordinari e in rianimazione. Infatti, i pazienti ricoverati con sintomi sono 34.038 (-275, -0,8%; ieri -264), mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 3.846 (-2, -0,05%; ieri +32). Questi dati sono visibili nella tabella in alto, nella seconda e nella terza colonna da sinistra.

I casi Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre la percentuale rappresenta l’incremento rispetto al giorno precedente, calcolata sul totale regionale.

Lombardia 392.655 (+5.697, +1,5%; ieri +5.173)

Piemonte 159.004 (+2.751, +1,8%; ieri +2.878)

Campania 146.018 (+3.008, +2,1%; ieri +2.815)

Veneto 134.056 (+3.980, +3,1%; ieri +2.660)

Emilia-Romagna 114.855 (+2.157, +1,9%; ieri +2.130)

Lazio 111.852 (+2.260, +2,1%; ieri +2.102)

Toscana 99.327 (+1.351, +1,4%; ieri +986)

Sicilia 58.769 (+1.768, +3,1%; ieri +1.317)

Liguria 49.951 (+570, +1,1%; ieri +460)

Puglia 49.001 (+1.436, +3%; ieri +1.511)

Marche 28.073 (+519, +1,9%; ieri +448)

Friuli-Venezia Giulia 27.099 (+814, +3,1%; ieri +696)

Abruzzo 26.015 (+570, +2,2%; ieri +623)

Umbria 22.821 (+343, +1,5%; ieri +386)

P. A. Bolzano 22.253 (+292, +1,3%; ieri +341)

Sardegna 20.044 (+405, +2,1%; ieri +351)

Calabria 15.256 (+397, +2,7%; ieri +335)

P. A. Trento 14.844 (+297, +2%; ieri +179)

Basilicata 7.454 (+236, +3,3%; ieri +329)

Valle d’Aosta 6.243 (+44, +0,7%; ieri +27)

Molise 4.285 (+108, +2,6%; ieri +106)