14 giu 2022 19:08

BOLLETTINIAMOCI! - OGGI 39.474 NUOVI CASI (IERI SONO STATI 10.371) E 73 MORTI (IERI 41), CON 228.559 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SALE AL 17,3% - SONO 183 I PAZIENTI RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA, 10 IN MENO DI IERI. GLI INGRESSI GIORNALIERI SONO 24. I RICOVERATI NEI REPARTI ORDINARI SONO 4.199, OVVERO 11 IN MENO DI IERI…