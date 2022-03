BOLLETTINIAMOCI! - OGGI 53.127 NUOVI CASI (IERI SONO STATI 54.230) E 156 MORTI (IERI 136), CON 425.638 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SALE AL 12,5% - I POSTI LETTO NEI REPARTI ORDINARI COVID SCENDONO DI 140 UNITÀ E QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 18 IN MENO DI IERI…

Da www.corriere.it

bollettino 11 marzo 2022

Sono 53.127 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 54.230). Sale così ad almeno 13.268.459 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 156 (ieri 136), per un totale di 156.649 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 12.135.331 e 48.481 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 85.787). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 976.479, pari a +5.324 rispetto a ieri (-30.767 il giorno prima).

Tamponi

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 425.638, ovvero 27.703 in meno rispetto a ieri quando erano stati 453.341. Il tasso di positività sale al 12,5% (l’approssimazione di 12,48%); ieri era 12%.

Il sistema sanitario

Diminuiscono ancora le degenze in ogni area. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -140 (ieri -161), per un totale di 8.274 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -18 (ieri -18) — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI —, portando il totale dei malati più gravi a 527, con 35 ingressi in rianimazione (ieri 48).

ospedale covid

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 2.384.992: +5.861 casi (ieri +5.813)

Veneto 1.371.956: +4.461 casi (ieri +4.613)

Campania 1.250.752: +5.001 casi (ieri +5.233)

Emilia-Romagna 1.210.197: +2.910 casi (ieri +2.577)

Lazio 1.124.353: +6.052 casi (ieri +6.136)

Piemonte 998.339: +1.945 casi (ieri +2.244)

Toscana 888.675: +3.938 casi (ieri +4.134)

Sicilia 844.533: +5.497 casi (ieri +5.528)

Puglia 777.543: +4.748 casi (ieri +4.713)

Liguria 356.723: +1.209 casi (ieri +1.286)

Marche 344.048: +1.528 casi (ieri +1.893)

Friuli Venezia Giulia 314.929: +640 casi (ieri +791)

Abruzzo 275.867: +1.378 casi (ieri +1.223)

Calabria 238.287: +2.451 casi (ieri +2.599)

Umbria 197.405: +1.836 casi (ieri +1.771)

P. A. Bolzano 194.064: +661 casi (ieri +601)

Sardegna 190.963: +1.696 casi (ieri +1.801)

P. A. Trento 142.126: +294 casi (ieri +328)

Basilicata 89.209: +724 casi (ieri +635)

Molise 41.928: +264 casi (ieri +282)

Valle d’Aosta 31.570: +33 casi (ieri +29)