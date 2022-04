“MA PAPA FRANCESCO NON CAPISCE IL DOLORE DI QUESTA GENTE?” A “IN ONDA” IL FILOSOFO UMBERO GALIMBERTI PRENDE DI MIRA LA SCELTA DEL PONTEFICE DI FAR PORTARE LA CROCE DELLA VIA CRUCIS A UNA UCRAINA E A UNA RUSSA: “È COME QUANDO SI SUBISCE UN DELITTO IN FAMIGLIA E SI CHIEDE SUBITO SE SI PERDONA. LA PSICHE HA BISOGNO DI TEMPO PER ELABORARE QUESTE COSE. IN UCRAINA NON SI È PARLATO PER SIMBOLI, SI È PARLATO DA TERRORISTI, CON FEROCIA…” - VIDEO