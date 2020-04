25 apr 2020 18:10

IL BOLLETTINO DELLE DISGRAZIE – ANCORA 415 MORTI PER IL CORONAVIRUS (IERI ERANO 420). I CONTAGIATI IN PIÙ SONO 2.357, MA CALANO ANCORA RICOVERATI E ATTUALMENTE POSITIVI - AL MINIMO IL RAPPORTO TRA NUOVI CONTAGI E TAMPONI: C'È UN NUOVO CASO OGNI 27 TEST – TUTTI I DATI REGIONE PER REGIONE