29 giu 2020 18:00

IL BOLLETTINO DELLE SPERANZE – NELLE ULTIME 24 ORE SONO MORTE 6 PERSONE: È IL NUMERO PIÙ BASSO DAL 28 FEBBRAIO – I NUOVI CONTAGI SONO 126, DI CUI 78 IN LOMBARDIA – I RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA SONO MENO DI 100 (96) – DALL’INIZIO DELL’EPIDEMIA, I POSITIVI IN ITALIA SONO 240.436…