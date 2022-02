5 feb 2022 17:12

A BOLZANO UNA DONNA INCINTA, POSITIVA AL COVID E NON VACCINATA, HA PERSO IL BIMBO AL SETTIMO MESE DI GRAVIDANZA – L'AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE HA IN PROGRAMMA UNA VERIFICA PER STABILIRE LE CAUSE: “SECONDO VARI STUDI SCIENTIFICI IL RISCHIO DI IMBATTERSI IN CASI COME QUESTO È 3-4 VOLTE SUPERIORE PER UNA MAMMA NON VACCINATA”