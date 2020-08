BOSE DELL’ALTRO MONDO - PADRE ENZO BIANCHI, IN BARBA ALLA PROMESSA DI LASCIARE LA COMUNITÀ DA LUI FONDATA, È ANCORA A BOSE - LO AFFERMA UNA NOTA A FIRMA DEL PADRE AMEDEO CENCINI, DELEGATO PONTIFICIO PER DIRIMERE I CONTRASTI TRA LA COMUNITÀ E BIANCHI, CHE SMENTISCE TUTTO: “NON ASCOLTATE NOTIZIE FANTASIOSE SU DI ME. MI SONO ALLONTANATO DALLA COMUNITÀ DA TRE MESI, SENZA AVER AVUTO PIÙ CONTATTI CON ESSA. VIVO IN RADICALE SOLITUDINE IN UN EREMO E…”

1 - TENSIONI A BOSE IL DELEGATO: «PADRE BIANCHI È ANCORA QUI»

Luca Rolandi per il “Corriere della Sera”

Non c'è pace per la Comunità di Bose. La crisi scoppiata a maggio nella comunità monastica fondata da Enzo Bianchi si arricchisce di un nuovo passaggio. In una nota a firma del padre Amedeo Cencini, delegato pontificio per dirimere i contrasti tra il fondatore e la comunità, si afferma che padre Bianchi si trova tuttora nel suo «eremo», cioè «nello stesso edificio composto da più locali e situato a poche decine di metri dal nucleo centrale della Comunità, nel quale vive da oltre 15 anni».

Padre Cencini ribadisce con fermezza che «Bianchi non ha pertanto ancora dato seguito alla promessa da lui fatta di accettare, eseguendoli, i provvedimenti notificati con il decreto del 13 maggio 2020». La nota sembra confermare il clima di tensione nella comunità. In precedenza Riccardo Larini, ex monaco di Bose uscito nel 2005, aveva dichiarato al blog religioso di Rainews che Bianchi si trovava ancora a Bose: «Mi sembra palese che la situazione sia gestita in maniera, per usare un eufemismo, fortemente inadeguata, soprattutto da parte di chi ha o dovrebbe avere l'autorità necessaria per promuovere il dialogo tra le parti in conflitto».

Padre Bianchi però aveva smentito via Twitter: «Non ascoltate notizie fantasiose su di me. Mi sono allontanato dalla comunità da tre mesi, senza aver avuto più contatti con essa. Vivo in radicale solitudine in un eremo fuori comunità e date le mie condizioni di salute (non sono più autonomo) ho un fratello che mi visita. Amen».

