I BOSS DI ROMA CRIMINALE PROVANO A SFRUTTARE IL COVID-CONDONO: AI DOMICILIARI LADY CASAMONICA - GIOVANNA, DETTA BALI, TORNA A CASA PER MOTIVI DI SALUTE PERCHÉ A RISCHIO CORONAVIRUS. "È UN CAPO". SEGUE ALTRI DUE ESPONENTI DEL CLAN GIÀ A CASA. CI PROVANO I PADRINI FASCIANI E SPADA. I GIUDICI DICONO NO

Federica Angeli per “la Repubblica - Edizione Roma”

casamonica

Il traffico di perizie mediche, pareri di specialisti e istanze nelle quali la pietas è stata più volte evocata da luminari del diritto ha movimentato più di una giornata di criminali della mala romana. Spada, Casamonica, Gambacurta, Fasciani: i boss di Roma criminale non hanno perso l' occasione e, ognuno, evocando acciacchi, veri e presunti, ha tentato la strada degli arresti domiciliati profittando del " condono" da Covid 19.

Qualcuno c' è riuscito: è il caso di due esponenti del clan Casamonica, Guerrino, 60 anni e Guido, di 71, il primo accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso e il secondo di truffa.

il sistema casamonica

Pesci piccoli, usciti due giorni fa, di una famiglia decimata dalle inchieste della Dda di Roma. A lasciare la cella del carcere oggi invece sarà Giovannina Casamonica, detta Bali, 30 anni, sorella di Consiglio e Luciano Casamonica, quest' ultimo immortalato in una foto insieme all' ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, e finito nell' inchiesta Mondo di mezzo per l' aiuto che garantiva a Savatore Buzzi nel mantenimento dell' ordine pubblico nei campi rom governati dalla holding di Massimo Carminati. Giovannina fu arrestata nel luglio del 2018 nel corso dell' operazione Gramigna per associazione a delinquere di stampo mafioso ed è considerata una delle donne più attive nel clan, capace di guidare gli affari di famiglia quando uno dei parenti finiva in carcere.

guerino casamonica

L' istanza presentata dal suo legale, il penalista Mario Giraldi, è stata accolta dal magistrato di sorveglianza: il carcinoma che le è costato l' asportazione di un organo compromesso è valso come motivazione di cagionevole salute in presenza del rischio virus. Ecco quindi che la donna, da questa mattina, tornerà nel quartier generale del clan, a Porta Furba, mentre il processo di primo grado nei suoi confronti e nei confronti degli altri 36 imputati alla sbarra, va avanti, seppur a singhiozzo per via dell' emergenza.

A tentare la strada del Covid- condono anche Carmine Fasciani e Carmine Spada, detto Romoletto, il primo condannato con sentenza passata in giudicato per mafia e il secondo all' ergastolo, in primo grado, sempre per 416bis.

Entrambe le istanze sono state respinte dal magistrato di sorveglianza.

Il boss degli Spada di Ostia riteneva di essere incompatibile con il carcere per via del suo stato di salute legato a problemi cardiaci. Di parere opposto i magistrati.

CARMINE SPADA DETTO ROMOLETTO

Altro discorso con tutt' altra motivazione quella dei magistrati di Milano che hanno respinto l' istanza di Carmine Fasciani, la cui richiesta è legata al suo essere un paziente che ha subito un trapianto di rene. In questo caso le motivazioni sono legate alla « attualità della sua pericolosità sociale » . Il boss ha ancora « aderenze nella mala di Ostia», motivo per cui resta al 41bis.

romoletto spada