5 gen 2022 19:27

BRANCO DI IDIOTI - A MILANO UNA 19ENNE È STATA CIRCONDATA, MINACCIATA E MOLESTATA DA UNA TRENTINA DI RAGAZZI DURANTE I FESTEGGIAMENTI IN STRADA PER CAPODANNO: LA SCENA È STATA RIPRESA E MESSA SUI SOCIAL - LA POLIZIA STA UTILIZZANDO IL FILMATO PER IDENTIFICARE I RESPONSABILI. A UN CERTO PUNTO QUALCUNO URLA, INVANO: "NO, NO, NO, OH, È UNA RAGAZZA" - VIDEO