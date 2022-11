UN BRANCO DI STRONZI – LA TREDICENNE STUPRATA DA TRE VENTENNI A FOGGIA, IN UN GARAGE, È STATA ATTIRATA DA UNO DI LORO, CHE CONOSCEVA: PER RAGGIUNGERLO È ANDATA ALLA PERIFERIA DELLA CITTÀ, E QUANDO È ARRIVATA HA TROVATO ALTRI DUE RAGAZZI. L’HANNO INVITATA A FUMARE HASHISH, POI L’HANNO CHIUSA IN UN BOX E L’HANNO VIOLENTATA PER TUTTA LA NOTTE, A TURNO…

Estratto dell’articolo di Antonio Calitri per “il Messaggero”

violenza sessuale

Il lungo weekend di Ognissanti si è trasformato in un incubo per una tredicenne di Cerignola, popoloso comune della provincia di Foggia. Attirata da un suo conoscente diciannovenne in un garage della periferia cittadina, e poi bloccata e costretta a subire violenza sessuale a turno, dallo stesso amico e da altri due ventenni per tutta la notte.

Questo è quanto ha raccontato la stessa ragazzina ai genitori, che appena venuti a conoscenza dell'accaduto, si sono recati al commissariato di zona per sporgere denuncia. E sono subito partite le indagini, con la polizia che ha controllato e posto sotto sequestro il box della presunta violenza sessuale, mentre la tredicenne è stata sottoposta a visita medica.

violenza sessuale

[…] Tutto è incominciato il 28 ottobre, nella serata che apriva il lungo ponte di Ognissanti e che per i giovani, con le scuole chiuse si trasforma nel momento ideale per divertirsi e far tardi. La ragazzina per passare la serata ha accettato un invito di un suo amico, sembra conosciuto qualche giorno prima in discoteca, e per raggiungerlo si è recata alla periferia cittadina, all'indirizzo del garage che gli aveva indicato qualche ora prima.

Un atteggiamento che visto dall'esterno, avrebbe dovuto far insospettire la ragazzina. […] Una volta arrivata all'appuntamento però, la ragazzina oltre a trovare il ragazzo che conosceva, viene accolta anche da altri due ventenni che sembra, l'avrebbero invitata a fumare dell'hashish con loro, sperando di stordirla.

Poi, i tre l'avrebbero segregata chiudendola dentro il box, senza che potesse uscire e l'avrebbero violentata a turno tutti e tre, per buona parte della notte. Vista l'età della presunta vittima, gli inquirenti stanno mantenendo il massimo riserbo sui dettagli anche per evitare che da qualcuno di questi possa essere individuata e riconosciuta in città.

violenza sessuale

Rientrata a casa nella tarda notte, il giorno seguente la tredicenne ha raccontato l'accaduto ai genitori che l'hanno convinta a sporgere subito denuncia e insieme si sono recati al commissariato cittadino. Ascoltata la tredicenne, le indagini sono partite immediatamente anche per prevenire la cancellazione di eventuali prove ed effettivamente, sono stati trovati i primi riscontri, a partire da diverse dosi hascish ancora presenti nel box e dal fatto che il locale è risultato effettivamente affittato da uno dei tre ventenni. […]

ARTICOLI CORRELATI