IN BRASILE IL COVID COLPISCE DURO LE DONNE DURANTE LA GRAVIDANZA E I NEONATI - OGNI MESE NEL PAESE MUOIONO 100 RAGAZZE IN DOLCE ATTESA: QUANDO UN BAMBINO CRESCE, SPINGE CONTRO IL DIAFRAMMA DELLA MAMMA, METTENDO A DURA PROVA I POLMONI - LA VARIANTE BRASILIANA D'ALTRA PARTE E' 2,2 VOLTE PIU' CONTAGIOSA E, FORSE, PIU' LETALE...

Articolo del Wall Street Journal dalla rassegna stampa di Epr comunicazione

Covid Gravidanza

Taíssa Souza, una manager pubblicitaria, non doveva partorire fino ad aprile. Ma a febbraio si è ammalata così tanto di Covid-19 che ha lottato per respirare, costringendo i medici a far nascere il suo bambino che premeva contro i suoi polmoni devastati dalla malattia.

Era troppo tardi. La signora Souza, una trentenne in buona salute, è morta tre settimane dopo il parto cesareo. Non ha potuto stringere il suo neonato, che è stato portato via per paura che lo infettasse, né dire addio al figlio di 4 anni.

Covid Gravidanza

«Era così giovane che non riesco a capirlo», ha detto suo marito, Victor Silva, un ufficiale della polizia militare di questa città costiera duramente colpita. «I nostri figli dovranno crescere senza l'affetto e la protezione di una madre».

Più di cento donne incinte muoiono di Covid-19 ogni mese in Brasile, più del doppio dell'anno scorso, secondo le cifre del governo - una tragedia che i ricercatori attribuiscono in gran parte alla variante P.1 del virus che è emersa per la prima volta in Amazzonia e ha travolto gli ospedali. In totale, più di 800 madri in attesa e postpartum in Brasile sono morte a causa della malattia dall'inizio della pandemia.

Covid Gravidanza

Almeno 1.000 donne incinte sono morte per complicazioni legate al Covid-19 nelle Americhe, secondo una stima della Pan American Health Organization (PAHO) martedì, basata sui dati di 24 paesi. Le donne incinte in Brasile affrontano il più alto rischio di morire per la malattia nella regione – scrive il WSJ.

«La gravidanza e le cure neonatali sono state interrotte in quasi la metà dei paesi delle Americhe, lasciando le donne in attesa e le nuove madri a rischio», ha detto il direttore della PAHO Carissa F. Etienne in una conferenza stampa, avvertendo che la pandemia potrebbe cancellare più di due decenni di progressi nella lotta contro le morti materne nella regione.

Morti Covid

Almeno 579 bambini sotto l'età di 1 anno sono morti di Covid-19 in Brasile dall'inizio della pandemia. Centinaia di bambini vengono fatti nascere prematuramente per salvare le loro madri malate. Altri muoiono nel grembo materno, affamati di ossigeno mentre le loro madri boccheggiano, o contraggono la malattia e muoiono nei primi mesi di vita.

I dati comparativi da altri paesi sono scarsi, ma i tassi di mortalità materna e infantile del Brasile sembrano essere molto più alti rispetto a molti altri paesi come gli Stati Uniti, hanno detto i ricercatori.

Covid Gravidanza

La ricerca da tutto il mondo ha dimostrato che le donne incinte sono a maggior rischio di Covid-19. Un grande studio del Centers for Disease Control and Prevention alla fine dell'anno scorso ha scoperto che le donne incinte hanno il 70% di probabilità in più di morire rispetto alle donne della stessa età che non sono incinte.

Quando un bambino cresce, spinge contro il diaframma della madre, mettendo a dura prova i suoi polmoni. Parti del suo sistema immunitario sono anche soppresse in modo che il corpo non rigetti il feto in crescita.

Nuove varianti come il ceppo P.1 emerso in Amazzonia possono rendere la malattia ancora più rischiosa per le donne incinte in Brasile, dicono i ricercatori. Gli studi hanno dimostrato che il ceppo è fino a 2,2 volte più contagioso delle versioni precedenti e forse più mortale - un'ipotesi che i ricercatori stanno ancora studiando.

Covid Gravidanza

«Quello che sta succedendo in Brasile è così preoccupante», ha detto Neel Shah, un ostetrico e assistente professore alla Harvard Medical School. «Posso solo immaginare il grado di paura quando il governo se ne esce e dice che c'è un nuovo ceppo e sembra avere un impatto diverso sulle persone incinte».

In India, dove i nuovi ceppi hanno anche portato a una devastante ondata recente di infezioni e morti, ci sono anche preoccupazioni che le donne incinte siano sempre più colpite. Non ci sono ancora dati pubblici a livello nazionale sul totale delle morti materne e neonatali dovute al Covid-19. Ma il dottor Alpesh Gandhi, presidente della Federazione delle società ostetriche e ginecologiche dell'India, ha detto che la sua organizzazione è consapevole che relativamente più donne incinte sono state infettate dal Covid-19 e stanno avendo più gravità e complicazioni durante questa seconda ondata.

vaccino gravidanza 3

Sulla base di interazioni con ginecologi in diverse parti dell'India, ha detto che circa dal 30% al 40% delle donne incinte con il Covid-19 sono sintomatiche nell'ultima ondata rispetto a circa il 15% nell'ondata dell'anno precedente. Tra quelle con sintomi, «più di loro hanno bisogno di supporto di ossigeno perché stanno avendo meno immunità e i loro polmoni stanno diventando più colpiti», ha detto.

Il Brasile sta ancora riportando circa 66.000 nuovi casi di Covid-19 al giorno, più di tutta l'Europa e circa l'80% in più dell'India su base pro capite. Circa 450.000 brasiliani sono morti finora a causa della malattia.

gravidanza coronavirus 2

La scarsità dei test significa che la realtà per le madri brasiliane e i loro neonati potrebbe essere anche peggiore di quanto le cifre ufficiali suggeriscano. Considerando che le morti da malattie respiratorie non identificate potrebbero anche essere state causate dal Covid-19, il virus potrebbe aver ucciso fino a 1.600 bambini, così come 1.300 madri incinte e postnatali in Brasile, ha detto Fatima Marinho, un epidemiologo in Brasile dell'organizzazione sanitaria pubblica Vital Strategies.

Negli Stati Uniti, che hanno una popolazione più grande, 74 bambini sotto l'età di 1 anno sono morti a causa del Covid-19, secondo i Centers for Disease Control and Prevention. Il CDC ha detto che sta ancora indagando «se ci sono state morti materne legate al Covid».

gravidanza coronavirus

«È tutto così doloroso», ha detto Francisca Rosângela, il cui nipote è morto di Covid-19 nello stato di San Paolo quando aveva solo 17 giorni dopo aver preso la malattia da sua madre.

«Non sappiamo come sia successo, come siano stati infettati», ha detto in un messaggio su Facebook. «Avevamo fatto di tutto per proteggere lei e il bambino».

Per i medici, avere a che fare con pazienti incinte Covid-19 spesso significa prendere decisioni strazianti.

neonato

«Se rimuovi il bambino troppo presto rischi che muoia fuori dall'utero, se lo rimuovi troppo tardi muore dentro l'utero per mancanza di ossigeno», ha detto Rosangela Maldonado, coordinatrice del reparto maternità ad alto rischio dell'ospedale Dr. Jayme Santos Neves a Vitória.

«Il nostro lavoro è occuparci di nuove vite, quindi ogni morte è devastante», ha detto.

Bárbara Cesar, moglie di un pescatore, era incinta di due gemelli quando ha contratto il Covid-19 e ha iniziato a tossire così forte da farla vomitare. I medici dell'ospedale sapevano di doverla intubare per salvarle la vita, ma farlo mentre era incinta avrebbe potuto uccidere le sue figlie a causa delle oscillazioni nei loro livelli di ossigeno. In alternativa, far nascere le sue bambine prematuramente potrebbe lasciarle con problemi di salute per il resto della loro vita, dalla visione compromessa a problemi comportamentali.

I medici hanno optato per un cesareo d'emergenza.

coronavirus gravidanza 3

«L'infermiera mi ha chiesto se stavo pregando e mi ha detto di pregare ancora un po'», ha detto la 26enne, che ha incontrato le sue nuove figlie per la prima volta solo quando ha staccato il respiratore tre settimane dopo la loro nascita.

In Brasile, dove 2.000 persone muoiono ogni giorno per il Covid-19, solo il 10% della popolazione è stata vaccinata completamente. Il ministero della salute brasiliano ha esortato le coppie a rimandare la nascita di bambini fino a quando il peggio della pandemia non sarà passato.

Un altro fattore che guida le morti delle donne in gravidanza è che il sistema sanitario del paese, sopraffatto, ha significato meno cure prenatali per i bambini e le madri, dicono i medici.

coronavirus gravidanza 1

«L'assistenza preventiva ha cessato di esistere in Brasile», ha detto Marcelo Otsuka, uno specialista di malattie infettive presso la Società di Pediatria di San Paolo. Infezioni come la sifilide nelle donne incinte, che possono portare i bambini a morire poco dopo la nascita, sono state spesso non trattate durante la pandemia, ha detto il signor Otsuka. Le donne incinte delle famiglie più povere del Brasile hanno anche lottato per nutrirsi durante la pandemia.

Glenda Barbosa, una cassiera di 23 anni di una panetteria nello stato di Minas Gerais, ha detto che suo figlio aveva solo una settimana quando ha dovuto essere intubato dopo aver preso il Covid-19 da suo fratello di 3 anni. «Ero in agonia, disperata», ha detto, descrivendo come le sue piccole mani erano diventate viola mentre respirava a fatica.

GRAVIDANZA

Dopo quasi tre settimane su un ventilatore, è riuscito a respirare di nuovo da solo e ora è a casa. «Era solo un piccolo neonato che lottava per sopravvivere», ha detto la signora Barbosa.