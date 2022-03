26 mar 2022 19:53

E BRAVO JOE: ANCHE OGGI LA TUA GAFFE L’HAI RIMEDIATA! – LA CASA BIANCA È COSTRETTA A FARE UNA PRECISAZIONE DOPO LE FRASI DI BIDEN SU PUTIN: “NON STAVA PARLANDO DI UN CAMBIO DI REGIME IN RUSSIA”. COS’ALTRO POTEVA VOLER DIRE CON “PUTIN NON PUÒ RESTARE AL POTERE”? – “IL PUNTO DEL PRESIDENTE ERA CHE A PUTIN NON PUÒ ESSERE CONCESSO DI ESERCITARE POTERE SUI VICINI. NON STAVA PARLANDO DI PUTIN AL POTERE IN RUSSIA” (LO SENTITE ANCHE VOI LO STRIDERE DELLE UNGHIE SUGLI SPECCHI?)