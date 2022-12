BRIVIDO FELINO – IN INDIA UN LEOPARDO A CACCIA DI CIBO HA AZZANNATO 15 PERSONE, TRA CUI DONNE A BAMBINI – L'ANIMALE HA ATTACCATO IN MOMENTI DIVERSE, AGGIRANDOSI NELLE VIE DELLA CITTÀ DI JORHAT - IL VIDEO CHOC DEL FELINO CHE BALZA SOPRA UNA STACCIONATA E SI AVVENTA SU UN'AUTO

Da wwww.repubblica.it

leopardo in india 1

Un leopardo ha ferito almeno 15 persone, incluse donne e bambini, in diversi attacchi in una città dell'India. Quando ha attaccato, il felino stava probabilmente cercando cibo nella città di Jorhat, nello Stato dell'Assam, ha detto una guardia forestale al Times of India. L'animale si aggirava nelle vie di Jorhat: nelle vicinanze c'è una foresta. In un video condiviso dall'agenzia di notizie indiana Ani, si vede il predatore balzare sopra una staccionata e poi su un'auto.

leopardo in india

Un portavoce ha detto ai media locali che diverse persone sono state curate in ospedale per ferite da morso. L'animale è stato catturato, come ha detto il capo del Wildlife Trust of India, Rathin Barman, al New India Express. Sono state scoperte diverse fratture in una delle zampe del felino: saranno curate e sono state probabilmente provocate da attacchi al leopardo da parte di persone.

leopardo in india 2

Barman sospetta che anche il comportamento aggressivo del felino sia dovuto alle fratture. In India ci sono spesso conflitti tra gli esseri umani e gli animali selvaggi della foresta, come tigri e leopardi. Con la deforestazione, gli insediamenti umani si spostano spesso molto vicino all'habitat dei predatori. Questo può provocare predazioni a danni del bestiame, cosa che può provocare l'uccisione dei predatori, per ritorsione.

leopardo in india 5 leopardo in india 4 leopardo in india 3 leopardo in india 6