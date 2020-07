BROADWAY? MEJO DEL BOSCHETTO DI ROGOREDO - LA STORICA VIA DI NEW YORK È DIVENTATA IL RIFUGIO DEI TOSSICI DELLA CITTÀ: GIRANO FOTO SCONVOLGENTI DI RAGAZZI CHE SI BUCANO IN PIENO GIORNO E A POCHI METRI DALLA POLIZIA, CHE FA FINTA DI NON VEDERE - LA ZONA È COSTELLATA DI SIRINGHE USATE E AGHI EN PLEIN AIR, CHE METTONO A RISCHIO LA SALUTE DEI PASSANTI

DAGONEWS

eroinomani in azione a broadway 2

Dal "New York Post"

Sembra il boschetto di Rogoredo, e invece è Broadway. La storica via di Midtown, a New York, è ormai diventata il rifugio dei drogati della città, nell’indifferenza della Polizia, come mostrano le foto pubblicate dal New York Post.

In una di queste immagini, scattata martedì pomeriggio, si vede una ragazza che si buca a pochi metri di distanza da un agente. Come se non bastasse, stanno disseminando la zona di siringhe usate, trasformando le fioriere della 40esima strada e di Broadway in un mini-parco di aghi.

eroinomani in azione a broadway 1

"Hanno preso il controllo dei tavoli, si sparano eroina tutto il giorno", ha detto al Post un lavoratore locale che ha chiesto di essere identificato solo come James. "La polizia non fa niente, non c’è modo di risolvere la situazione. Nessuno lo impedisce e sta diventando un vero problema"

In un’altra foto si vedono quattro persone accasciate su uno dei tavoli del trafficatissimo incrocio, con tutto l’armamentario necessario a bucarsi: “Iniziano al mattino presto e sono quasi sempre le stesse persone”, ha commentato un muratore che ha lavorato in zona nelle ultime settimane. "Dormono sul pavimento", ha detto Rivera. “A volte le ambulanze vengono qui per aiutarli. Sono sempre gli stessi ragazzi. "

eroinomani in azione a broadway

In una dichiarazione di martedì scorso, un portavoce del Municipio ha definito la situazione "del tutto inaccettabile". "Faremo tutto il possibile per curare queste persone e aiutarle in modo che possano rimettere in sesto le loro vite", afferma la nota. La polizia ha dichiarato di aver ricevuto una sola denuncia di droga nella zona nel corso dell'ultimo mese e che i sospetti erano scomparsi all'arrivo della polizia.

broadway BROADWAY 5