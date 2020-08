20 ago 2020 17:11

BRUTTE NOTIZIE DAL BOLLETTINO – OGGI I NUOVI CONTAGI SONO 845: È IL DATO PIÙ ALTO DAL 16 MAGGIO, QUANDO ANCORA ERAVAMO TUTTI IN LOCKDOWN (MA AUMENTANO ANCHE I TAMPONI). IN DUE SETTIMANE I NUOVI CASI SONO RADDOPPIATI E DI QUESTO PASSO ALLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE CI SARANNO 1500 INFETTI AL GIORNO – I MORTI SONO “SOLO” 6, UNO IN MENO DI IERI. IN LOMBARDIA 154 NUOVI CASI