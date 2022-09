22 set 2022 11:51

BRUTTE NOTIZIE PER LA MELONI – TERREMOTO A CATANIA: ARRESTATA L’EX ASSESSORE DEL COMUNE BARBARA MIRABELLA, CANDIDATA DEPUTATA ALL'ARS PER FRATELLI D’ITALIA, NELLE ELEZIONI REGIONALI – AI DOMICIALIARI ANCHE L'EX RETTORE DELL'UNIVERSITÀ ETNEA FRANCESCO BASILE - GLI ARRESTI NELL'AMBITO DI UN'INDAGINE PER CORRUZIONE E FALSO IN ATTO PUBBLICO