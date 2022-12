14 dic 2022 18:19

A BRUXELLES A COMANDARE NON SONO GLI EURODEPUTATI, MA I LORO ASSISTENTI – L'INCHIESTA QATARGATE HA SVELATO IL POTERE DEI COLLABORATORI PARLAMENTARI, COME ANDREA GIORGI, CHE LAVORAVA PER IL DEM COZZOLINO. È A LORO CHE SI RIVOLGONO I LOBBISTI E GLI AGENTI DI STATI EXTRA-UE CHE POPOLANO I PALAZZI EUROPEI – E AGLI EX EURODEPUTATI, COME PIER ANTONIO PANZERI, RESTANO APERTE TUTTE LE PORTE, SENZA ALCUN CONTROLLO…