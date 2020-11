BUFFONATE (POCO) REALI – GUAI A PRENDERSI TROPPO SUL SERIO. ANCHE QUANDO SI INTERPRETA QUEL MONUMENTO NAZIONALE INGLESE CHE È LA REGINA ELISABETTA. OLIVIA COLMAN HA PUBBLICATO UN’IMMAGINE MENTRE CAZZEGGIA SUL SET DELL’ULTIMA STAGIONE DI “THE CROWN” PROVOCANDO L’ILARITÀ DEL CAST: GAMBA IN ARIA E… - VIDEO

Guai a prendersi troppo sul serio. Anche quando si interpreta quel monumento nazionale inglese che è la Regina Elisabetta. Olivia Colman ha pubblicato un’immagine mentre cazzeggia sul set dell’ultima stagione di “The Crown” provocando l’ilarità di Marion Bailey nei panni della regina madre, Josh O'Connor nei panni di Charles, Tobias Menzies che interpreta Philip e Helena Bonham Carter che nella serie è la principessa Margaret. Anche Bonham Carter ha condiviso uno scatto divertente: lei nella vasca da bagno con indosso una tiara e circondata dalla troupe.

