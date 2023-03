19 mar 2023 11:24

BULLI E DANNATI – A VERONA UN 12ENNE HA DOVUTO CAMBIARE SCUOLA PERCHÉ VENIVA PRESO IN GIRO DAI SUOI COMPAGNI, PER COLPA DELLE CICATRICI CHE GLI ERANO RIMASTE DOPO UN GRAVE INCIDENTE STRADALE – I COMPAGNI GLI DICEVANO “SEI UN MOSTRO”, LUI HA RACCONTATO TUTTO ALLA FAMIGLIA CHE HA CHIESTO IL NULLA OSTA PER ISCRIVERLO IN UN’ALTRA SCUOLA….