PER UN BUON ADDIO AL CELIBATO SERVONO NON MENO DI 50 PRESERVATIVI. TUTTI PER UN UOMO SOLO, IL PROMESSO SPOSO! - BARBARA COSTA: “DA BRAVO E ONESTO FUTURO MARITO DEVE SODDISFARE, A OGNI COSTO E OGNUNA A PIÙ RIPRESE, 16 FEMMINE AFFAMATE, GOLOSE DI LUI. DONNE PREPARATE E SERVITE DALLA FUTURA MOGLIE. NON E’ SOLO LA TRAMA DI UN FILM CON MAXIMO GARCIA (“TAKE ON 16 GIRLS”), E’ REALTA’ TRA MOLTI SCAMBISTI. E’ FREQUENTE CHE NEGLI ADDII DI NUBILATO/CELIBATO CI SIANO MOLTI…”

Barbara Costa per Dagospia

maximo garcia 3

Per un buon addio al celibato servono non meno di 50 preservativi. Tutti per un uomo solo, il promesso sposo! Che da bravo e onesto quasi marito deve soddisfare, a ogni costo, e ognuna a più riprese, 16 femmine inf*iate e affamate, golose di lui, di quello che "ha", lui, e 15 donne a siffatto futuro sposo preparate e servite e con lui gustate… dalla futura moglie!

maximo garcia laexis tae

E se questa è la trama di un porno, "Take on 16 girls in reverse gang bang", diretto e interpretato dal porno star spagnolo Maximo Garcia (che in realtà si chiama Jorge, ha 31 anni ed è neo premiato maschio prediletto dalle donne che sanno con chi "farsela" su Pornhub), è al tempo stesso la vita ma quella reale, di Maximo, giunto al secondo matrimonio, lui, che, per separarsi dal primo con la collega pornostar Alexa Thomas, nel 2019 aveva messo in stand by il porno. Troppo stress!

maximo garcia porn video

E se per Maximo Garcia, ex pugile e campione nazionale, e il suo pisello favoloso (quasi 22 cm!) "Take on 16 girls" è reverse gang bang record, di views su OnlyFans e pure personale, “il massimo delle attrici con cui ho pornato in contemporanea finora era sei!”, va detto che nel progetto iniziale le donne dovevano essere… 30!

maximo garcia cj miles

Quasi la metà si è sfilata per casini di preproduzione: la gang bang – girata a Rio de Janeiro – in un primo momento “era prevista in barca”, sottolinea Maximo Garcia, ma all’ultimo il proprietario del panfilo “pagato una bella somma di denaro”, ha messo su storie, e l’intera azione si è spostata in un club per scambisti “affittato per un’altra bella somma di denaro!”. E non pochi soldi sono andati alle 16 pulzelle, gran parte sex creator, alla loro prima gang bang.

matrimonio scambista

In una gang bang "reverse", sono le donne che si sc*pano a sfinirlo il prescelto. E a loro piacimento. E se nella gang bang "classica" è sempre la donna al centro dei fuochi maschili a comandare scena, foghe e posizioni, parimenti nella "reverse" è l’uomo "prigioniero" tra le vulve che le smista, e che le guida.

maximo garcia rocket kylie

La sudditanza di chi nella gang bang sta al centro è recitata per l’eccitazione di chi la gang bang la guarda. E se il tema "addio al nubilato/celibato" in chiave p*rca, e estrema, è tra i più sviluppati nel porno, e di più in campo amatoriale (mai visti i matrimoni celebrati in diretta cam tra sex creator?), sicuri che il matrimonio, fuori dai set, e dal porno, sia celebrato solo a due? Il vispo mondo dello scambismo di coppia non l’ha mai pensata così, e non mette a tacere i suoi multipli ardori quando decide di sposarsi.

maximo garcia

Tra coppie scambiste pronte al sì non è infrequente che le "adunate" siano il filo rosso del sacro passo fin dalla inebriante promiscua "serenata" (pure in diretta cam). E nei distinti o no addii di nubilato/celibato. E sì, ci son coppie scambiste che si sposano in tradizionale cerimonia, finanche religiosa, e con genitori e parenti e, perché no, abito bianco e riso e confetti: è tra gli invitati che essi nascondono sconcezze!

Opposti a audaci coppie che allo scoperto organizzano il ricevimento di nozze direttamente in club per scambisti, invitandoci "i soci dello scambio", ci sono gli sposini che, al tipico e formale ricevimento nuziale, a parenti e amici abbinano e mischiano "le coppie dello scambio", che ridono e banchettano in incognito con i non scambisti, cerimoniosamente vestiti. Quando parentado al completo e amici si congedano, è tra gli sposi e i loro invitati scambisti che si conclude, cioè, si dà l’avvio a una festa… diversa! E come passa la prima notte di nozze una coppia scambista? In orge infiammanti, ansanti di giurato amore eterno (ma non obbligo di fedeltà, almeno fisica) e, ovvio, il meglio del sesso e del godimento va agli sposi. I protagonisti sono loro.

maximo garcia on set (2)

Lo scambismo di nozze può proseguire in luna di miele e in viaggio di nozze. Mica è una novità. La zozza storia colta insegna. Virginia Woolf e il suo circolo letterario di Bloomsbury messo su col marito, gente seria, no? Ebbene: non ci facevano scambismo di coppia? E non erano almeno bisex?

maximo garcia

E tra i loro amici, scambisti, non c’era quel John M. Keynes, il celeberrimo economista, dedito alle orge, e nei posti pubblici, cessi o carrozze era lo stesso, basta che fosse con maschi giovani? Keynes che sposa una donna e che si sceglie quale testimone di nozze un suo fidato amante. Keynes che la luna di miele la passa a tre, scambiandosi tra la moglie, e il pene del filosofo Wittgenstein. È tutto scritto e testimoniato nei suoi diari.

maximo garcia on set maximo garcia kazumi maximo garcia 1 maximo garcia 16 reverse gang bang maximo garcia 2 maximo garcia 7 maximo garcia 6 maximo garcia 5 maximo garcia 4 maximo garcia on set (1)