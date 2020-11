LA BUONA “NOVELLA” – CHI SONO I DUE CALCIATORI FAMOSI CON CUI E’ STATA SELVAGGIA ROMA? - DATE UN "CANARINO" A DAYANE MELLO: "IO QUANDO VEDO ZORZI E OPPINI INSIEME MI VIENE IL VOMITO" - É FINITA, FORSE DEFINITIVAMENTE, L’ALTALENANTE STORIA D’AMORE TRA ANTONELLA ELIA E PIETRO DELLE PIANE - LA DE BLANCK OLTRE A LAVARSI POCO NON INDOSSA LA BIANCHERIA INTIMA? E CLOONEY…

Ivan Rota per “Novella 2000-www.novella2000.it”

Selvaggia Roma ha una risata contagiosa. In poco tempo ha saputo incantare il popolo della rete e provocare l’ilarità dei co-inquilini del Grande Fratello Vip. Per una volta la bella Influencer fa parlare di sé, senza alzare polveroni, senza dire di aver baciato questo e quello. Varcata da poco la soglia della casa più spiata ‘d’Italia, la donna si è fatta notare a causa di una accesa discussione con Elisabetta Gregoraci. Pareva una lite tra “vajasse “...

É finita , forse definitivamente, l’altalenante storia d’amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Chi lo dichiara è l’opinionista del Grande Fratello Vip, in diretta durante il 21esimo appuntamento col reality show. Pensare che sono diventati “famosi” per il bacio più lungo della storia della televisione italiana.

Dayane Mello ha usato parole decisamente forti nei confronti di Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Tantissimi, sul web, hanno condannato le parole di Dayane: “Io quando vedo loro due insieme mi viene il vomito. Sedermi a tavola e vedere loro due insieme, mi viene il vomito”. La modella ci tiene anche a sottolineare la falsità che si cela, secondo lei, dietro quell’amicizia speciale. O il fatto che Oppini al GF Vip non abbia accettato la sua corte c’entra qualcosa?

Patrizia De Blanck continua a far parlare di sé anche dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. La contessa è da sempre accusata dagli altri coinquilini di lavarsi poco. Ora viene alla luce un nuovo particolare imbarazzante nei suoi confronti. Secondo Fulvio Abbate la contessa sembra che non indossi la biancheria intima. Pare sia proprio vero.

Kate Middleton non si toglie mai (o quasi) il suo anello di fidanzamento, a distanza di 10 anni fa ancora sognare. E ci crediamo: l’anello della Duchessa di Cambridge è un diamante di tutto rispetto, con 14 diamanti e uno zaffiro da 12 carati. Inoltre é l’anello di fidanzamento che il principe Carlo aveva regalato a Lady Diana

Pare, secondo amici di Como, che George Clooney e la moglie Amal vivano da separati in casa. La cosa non viene resa pubblica in quanto l’attore non ha messo da parte l’idea di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali.

Adua Del Vesco cambia tutto. Cambia nome, ora è Rosalinda (cambiare nome non porta bene) ma la dizione è sempre la stessa: pronuncia le A come fossero E tanto da meritare il soprannome di Lisa Simpson. Un cartoon nella casa del GF Vip.

Helena Bonham Carter pare se ne sia andata di casa. Era difficile convivere con l’ex marito Tim Burton e la di lui compagna Eva Green anche se su due piani diversi. Ora convive con lo scrittore norvegese Rye Dag Holmboe di ventuno anni più giovane di lei.

Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli e madre di suo figlio Leonardo pare supportare Elisabetta Gregoraci nelle vicende che la vedono protagonista assoluta nella casa del Grande Fratello Vip. Galeotto è stato un like che la bellissima Ariadna ha messo ad un post pubblicato su Instagram da Fabiola Sciabarrasi, vedova di Pino Daniele. La donna ha difeso la ex di Flavio Briatore e tra i like c’è quello di Ariadna.

Benedetta Paravia, 40 anni, resta l’italiana più amata dal mondo arabo e il suo volto spicca sorridente sulla principale strada degli Emirati Arabi uniti. Sull’arteria stradale è posizionato il grande cartellone che pubblicizza la seconda serie del suo fortunato programma tv dedicato alle donne, Hi Emirates. Il programma racconta il ruolo centrale della comunità femminile negli Emirati.

La serie tv parla dei membri della famiglia reale, delle donne della politica, dello sport, imprenditrici, top model come Ludmila Voronkina, moglie dell’imprenditore Giovanni Bozzetti, la più famosa nel mondo arabo. 2020 - Il freddo è imminente e le persone che ne subiscono di più le conseguenze sono quelle che non hanno una casa.

dayane mello

Con un piccolo gesto, ma utile, i City Angels hanno pensato, con il contributo della loro madrina Daniela Javarone, a far confezionare berretti di lana. Il freddo è imminente e le persone che ne subiscono di più le conseguenze sono quelle che non hanno una casa. Ieri Niccolò Badessi titolare della Bedesign di Lecco ha donato al presidente dell’associazione, cappelli di lana Becute dal color blu simbolo del sodalizio. La distribuzione avverrà settimana prossima, tramite i volontari, tra le persone senza tetto che vivono in strada e quelle ospiti in via Taccoli a Milano.

Visto il periodo, l’imprenditore televisivo sposato, non potendola vedere, chiede alla sua amante, una notissima prezzemolina, di mandargli foto hot. E lei acconsente...

