Aldo Grasso per www.oggi.it

FEDEZ IN VERSIONE POLITICO PER IL SUO NUOVO ALBUM 2

«Scendo in campo perché la politica italiana è una cosa seria: vota Disumano»: vestito elegante in giacca e cravatta, con sul grembo un cane volpino beige e sullo sfondo uno studio classico, Fedez torna a lanciare dai social il suo manifesto politico (o il “guerrillamarketing” del nuovo album, intitolato Disumano).

Il video è una burla, una presa in giro della famosa discesa in campo di Silvio Berlusconi: «L’Italia è il Paese che amo, qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti, qui – dice accarezzando il cane – ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di truffatore, qui ho appreso la passione per i preti che fanno i tiktoker…» Nei giorni scorsi, dopo che sul web era spuntato il dominio fedezelezioni2023.it, si è discusso molto di un possibile ingresso di Fedez nella vita politica.

Alcuni giornali gli hanno dedicato intere pagine, spiegandogli che cos’è la politica. Lui zitto: poi, dopo giorni di silenzio, ha fatto chiarezza su Instagram, pubblicando la clip di un surreale discorso elettorale in cui elenca i motivi per cui ha scelto discendere in campo a frodare il Paese.

Negli ultimi mesi Fedez si era più volte impegnato su temi politici, in particolare sui diritti civili. Grazie alla sua influenza sui social network, unita a quella della moglie Chiara Ferragni, aveva acceso i riflettori dell’opinione pubblica su iniziative benefiche, raccolte fondi e proposte di legge. Il rapper è stato un sostenitore del Ddl Zan che prevedeva l’inasprimento delle pene per crimini e discriminazioni contro omosessuali, transessuali, donne e disabili.

fedez su alfonso signirini e l'aborto 1

Ha in più occasioni rivolto pesanti accuse alla Lega e ai suoi rappresentanti. L’episodio più coinvolgente è stato il discorso al Concertone del primo maggio 2021. In quell’occasione Fedez riportò alcune frasi pronunciate da esponenti leghisti contro gli omosessuali, scatenando polemiche. Il rapper, inoltre, denunciò un tentativo di censura attuato dai vertici della Rai.

Fedez vive da tempo – lo ha ammesso lui stesso – una sorta di senso di colpa della ricchezza, quella contro cui si scagliava da ragazzo e di cui è ormai uno dei volti più rappresentativi; quindi, tende ad abbracciare alcune battaglie non solo per “pulirsi la coscienza”, ma per cercare di restituire qualcosa a quel ragazzo, a quegli ideali di un tempo.

FEDEZ IN VERSIONE POLITICO PER IL SUO NUOVO ALBUM 1

C’è tempo per “pulirsi la coscienza”, intanto c’è un nuovo disco da promuovere. Così Federico Lucia ha rivelato il suo piano, che con la politica ha poco a che fare: la sua era una fantasiosa mossa di marketing per creare la giustamontatura in vista del lancio del suo nuovo disco, Disumano, in arrivo il 26 novembre.

