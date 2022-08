BUONO STO WURSTEL, SA DI PLASTICA! – CONAD RICHIAMA ALCUNI LOTTI DI WURSTEL DI PURO SUINO (AL CUI INTERNO C’ERANO FRAMMENTI DI PLASTICA) E TIRAMISÙ “BONTÀ DIVINA”, DENTRO CUI C’ERANO PEZZI DI VETRO – “AL FINE DI SCONGIURARE QUALSIASI POSSIBILE RISCHIO PER LA SALUTE, I CLIENTI CHE FOSSERO IN POSSESSO DEL PRODOTTO APPARTENENTE AL MEDESIMO LOTTO SONO INVITATI A RIPORTARLO AL PUNTO DI VENDITA”

Da www.repubblica.it

CONAD - WURSTEL DI PURO SUINO CON DENTRO FRAMMENTI DI PLASTICA

Dal tiramisù "Bontà divina" ai wurtesl della Conad. E' allarme sul sito del ministero della Salute per due prodotti che hanno avuto dei problemi: nel caso del dessert al caffè infatti sono stati segnalati frammenti di vetro all'interno. Mentre per l'insaccato si è trattato di pezzi di plastica e darne notizia è stata la stessa Conad, trattandosi di un suo prodotto.

L'annuncio

"Informiamo i clienti del richiamo in via precauzionale dei seguenti lotti di produzione dei prodotti: Wurstel puro suino 2x250grammi Conad e wurstel puro suino 250 grammi Conad", lotto 20/10/2022, scadenza 20/10/2022, prodotto per Conad da Grandi Salumifici Italiani Spa. Nei lotti è stata riscontrata una non conformità (possibile presenza di piccoli frammenti di plastica). Al fine di scongiurare qualsiasi possibile rischio per la salute, i clienti che fossero in possesso del prodotto appartenente al medesimo lotto sono invitati a riportarlo al punto di vendita Conad dove è stato acquistato, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso. Ci scusiamo per il disagio arrecato.

TIRAMISU BONTA DIVINA CON DENTRO FRAMMENTI DI VETRO

https://www.conad.it/news-e-approfondimenti/2022/8/Richiamo-del-prodotto-Wurstel-Puro-Suino-2x250g-Conad

Portare indietro il tiramisu

Sugli scaffali di vari supermercati è stato venduto anche il Tiramisu al caffè "Bonta Divina" che il sito del ministero consiglia, a chi lo avesse acquistato, di riportarlo al punto vendita. Motivo della segnalazione - si legge sul sito - richiamo per rischio fisico. Al suo interno infatti è probabile che siano finiti frammenti di vetro. Si tratta della confezione di 85 grammi con data di scadenza 8 settembre 2022.

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_PubblicazioneRichiami_1841_azione_itemAzione0_files_itemFiles0_fileAzione.pdf