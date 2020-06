BURN IN THE USA – È ACCUSATO DI OMICIDIO E ALTRI 10 CAPI DI ACCUSA GARRETT ROLFE, IL POLIZIOTTO CHE LA SCORSA SETTIMANA HA SPARATO E UCCISO L'AFROAMERICANO RAYSHARD BROOKS AD ATLANTA – TRUMP SOFFIA SUL FUOCO: “NON SI PUÒ RESISTERE IN QUEL MODO ALLA POLIZIA” – VIDEO: DOPO AVERLO COLPITO ALLA SCHIENA ROLFE PREGA LA VITTIMA DI NON MORIRE… – VIDEO

Da www.repubblica.it

garrett rolfe

Sono undici i capi d'accusa, fra i quali omicidio, per l'ex agente di polizia Garrett Rolfe che ha sparato e ucciso Rayshard Brooks ad Atlanta. Il poliziotto aveva sparato all'uomo di origini afromericane dopo un controllo con l'etilometro. Brooks stava dormendo in auto bloccando la strada d'ingresso di un ristorante, quando è stato controllato dagli agenti.

Ne è nata una colluttazione, l'uomo ha preso il taser di uno dei poliziotti ed è scappato puntandoglielo contro. Rolfe gli ha sparato alla schiena, colpendolo con due colpi. Secondo l'accusa l'uomo in fuga non costituiva una minaccia di morte immediata e il poliziotto lo avrebbe anche calciato mentre era per terra, senza chiedere l'intervento di un'ambulanza per almeno due minuti.

mandato d'arresto per garrett rolfe

Il suo legale ribatte invece che Rolfe "ha reagito dopo aver sentito un colpo di arma da fuoco e visto una luce davanti a sé. Temendo per la sua sicurezza e per quelle dei civili nell'area ha lasciato il taser e sparato verso l'unica porzione di Brooks davanti a lui, la schiena".

I poliziotti di Atlanta si sono schierati con l'ex collega (che nel frattempo è stato licenziato). In base a quanto riporta la Cnn, si sono dichiarati malati o sono al posto di lavoro ma non rispondono alle chiamate al 911, l'omologo del 113, per protestare dopo le accuse avanzate contro Garrett Rolfe, che nel frattempo è stato licenziato, e il suo compagno di turno di quella notte Devon Brosnan.

la morte di rayshard brooks 1

I media americani stanno scavando nel passato dell'ex agente che ha ucciso Rayshard Brooks e hanno scoperto che cinque anni fa è stato accusato di aver insabbiato una sparatoria in cui era uno dei protagonisti insieme ad altri suoi colleghi.

Nell'agosto 2015 Garrett Rolfe e altri due agenti avevano sparato contro Jackie Jermaine Harris, un afroamericano che stavano inseguendo, perché alla guida di una vettura rubata. La sparatoria non è mai stata riportata dagli agenti.

garrett rolfe prega rayshard brooks di non morire

Trump: "Non si può resistere alla polizia in quel modo"

"La polizia non è trattata in modo giusto in questo Paese". Lo dice Donald Trump in un'intervista intervenendo sul caso di Rayshard Brooks. "Non si può resistere alla polizia in quel modo", aggiunge il presidente degli Stati Uniti riferendosi allo scontro fra gli agenti e Brooks

donald trump in mezzo alle scritte contro di lui

L'ad di Netflix dona 120 milioni di dollari ai college afroamericani

Mentre gli Stati Uniti sono ancora scossi per le morti di George Floyd e di Rayshard Brooks, che hanno riacceso il dibattito sul razzismo e sull'uso eccessivo della forza da parte della polizia, l'amministratore delegato di Netflix, Reed Hastings, e sua moglie Patty Quillin hanno deciso di donare 120 milioni di dollari a università tradizionalmente frequentate da una maggioranza di afroamericani. La donazione record arriva fra le proteste "Black lives matter" avvenute in tutta l'America.

REED HASTINGS NETFLIX

