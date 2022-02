IL BUSINESS NON CONOSCE GENDER - CON IL NUOVO AGGIORNAMENTO DI "IOS" APPLE RILASCERA' UNA NUOVA VOCE PER SIRI, L'ASSISTENTE VOCALE, "NEUTRA RISPETTO AL GENERE". SI CHIAMA QUINN ED E' STATA REGISTRATA DA UN MEMBRO DELLA COMUNITA' LGBTQ+ - COSÌ LE VESTALI DEL POLITICAMENTE CORRETTO SARANNO CONTENTE, E NON ROMPERANNO LE MELE A TIM COOK

A quick comparison of Siri’s new voice with the existing four options pic.twitter.com/A7uLQeLvQw — jon.porter (@JonPorty) February 23, 2022

Dagotraduzione dal Daily Mail

Siri Apple

Anche se ormai Siri è conosciuta per la sua voce femminile, gli utenti potranno presto optare per una nuova voce «neutra rispetto al genere», chiamata Quinn.

Apple sta lanciando la nuova voce nel suo prossimo aggiornamento iOS, che è stato rilasciato agli sviluppatori questa settimana. Il colosso tecnologico ha confermato che la nuova voce è stata registrata da un membro della community LGBTQ +, ma non ha offerto ulteriori dettagli.

«Siamo entusiasti di presentare una nuova voce Siri per gli anglofoni, in modo da offrire agli utenti più opzioni per scegliere una voce che parli con loro», ha detto Apple ad Axios.

IL CUBO DELL APPLE STORE DI NEW YORK

Anche se la nuova voce si chiama semplicemente "Voice 5" su iPhone, il suo nome file si riferisce alla voce come Quinn, secondo lo sviluppatore iOS Steve Moser.

Quando verrà lanciato il nuovo iOS 15.4, gli utenti che opteranno per un Siri americano potranno scegliere tra cinque voci per il loro assistente intelligente.

Un video pubblicato su Twitter dal giornalista di The Verge Jon Porter mostra le varie voci in azione. Le voci 1 e 3 sono voci maschili acute, mentre le voci 2 e 4 sono voci femminili più acute.

Nel frattempo, il nuovo Voice 5 non è distintamente maschile o femminile.

apple

L’implementazione arriva poco meno di un anno dopo che Apple ha smesso di utilizzare la sua voce femminile originale e ha lanciato due nuove opzioni.

«Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a Siri ogni giorno per portare a termine le cose, quindi lavoriamo per rendere l'esperienza il più personalizzata possibile», ha aggiunto Apple.

Mentre Apple rimane a bocca chiusa sulla data di lancio di iOS 15.4, le voci suggeriscono che potrebbe essere ampiamente disponibile il prossimo mese. L'aggiornamento includerà anche la possibilità di sbloccare il tuo iPhone indossando una maschera, una funzionalità che gli utenti hanno richiesto durante la pandemia.

Tuttavia, un giornalista della CNN ha provato la nuova funzione Face ID con diverse maschere e ha trovato l'esperienza "incoerente".

Apple ha affermato che poiché Face ID con una maschera utilizza meno informazioni biometriche, ci saranno momenti in cui un utente non sarà facilmente riconosciuto come quando la sua faccia intera è visibile.