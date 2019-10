BUTTA LA PASTA – L'AMBIENTALISMO FOLLE: EVITARE DI USARE PLASTICA SPRECANDO IL CIBO! - UN’AZIENDA HA CREATO CANNUCCE REALIZZATE CON GRANO DURO CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER SORSEGGIARE DRINK AL BAR - DURANO UN’ORA E NON POSSONO ESSERE UTILIZZATE CON BEVANDE CALDE – PECCATO CHE QUALCUNO ABBIA FATTO NOTARE CHE SE…

DAGONEWS

cannucce di pasta 3

E se da domani le cannucce di plastica fossero sostituite da quelle create dalla pasta?

Di recente, l'utente reddit GranFabio ha pubblicato una foto, mettendo in evidenza l’iniziativa di alcuni bar che hanno sostituito la plastica con delle cannucce di pasta.

cannucce di pasta 5

Sul mercato c’è “Stroodles” un’azienda che produce queste cannucce che abbracciano un nuovo modo di vivere in maniera ecologica: le cannucce create con la pasta possono durare fino a un’ora, sono insapore e possono essere gettate tra il materiale compostabile. Non sono consigliate per le bevande calde per motivi lampanti e più il drink è freddo più a lungo viene garantita la resistenza.

cannucce di pasta 4

Ovviamente l’idea alquanto bizzarra dei creatori vuole semplicemente spingere le persone a riflettere sul perché sia poi così necessario avere una cannuccia nel proprio bicchiere. L’idea è stata accolta da alcuni con un plauso mentre altri l’hanno trovata un’idea ridicola se poi tanto i locali non passano a bicchieri che non siano di plastica.

cannucce di pasta 1 cannucce di plastica cannucce di pasta 7 cannucce di pasta 6 cannucce di pasta 2