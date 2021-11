3 nov 2021 19:06

BUTTATE LA CHIAVE - ERGASTOLO CONFERMATO IN CASSAZIONE PER NORBERT FEHER, NOTO COME IGOR IL RUSSO: È RESPONSABILE DELL'ASSASSINIO DI DAVIDE FABBRI, TITOLARE DI UN BAR A BUDRIO, E DELLA GUARDIA ECOLOGICA VALERIO VERRI, OLTRE CHE DEL TENTATO OMICIDIO DELLA GUARDIA PROVINCIALE MARCO RAVAGLIA - È DETENUTO IN SPAGNA DOPO È STATO PROCESSATO PER ALTRI OMICIDI...