25 giu 2021 09:29

IL CACAO E' MERAVIGLIAO! - MANGIARE CIOCCOLATO AL MATTINO NON INGRASSA E AIUTA AD ABBATTERE I LIVELLI DI ZUCCHERO NEL SANGUE - A INFLUENZARE I MECCANISMI FISIOLOGICI COINVOLTI NELLA REGOLAZIONE DEL CORPO NON E' SOLO COSA MANGIAMO, MA ANCHE QUANDO - NON PIU' DI 100 GRAMMI ENTRO UN'ORA DAL RISVEGLIO AIUTANO A BRUCIARE GRASSI E A DIMINUIRE IL GLUCOSIO NEL SANGUE...